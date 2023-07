“Sólo pido justicia, piso parejo y que el responsable de golpear a mi hija pague haberle truncado sus sueños”, son las demandas de Jaime Uribe, papá de Leonor Uribe Sandoval quien desde hace un año enfrenta una batalla en la que intenta ganarle a la muerte. La joven de 19 años de edad fue golpeada, presuntamente por su novio, a un grado que las lesiones la mantienen en cama, casi imposibilitada para hablar y moverse.

En una entrevista de Jaime Uribe con EL UNIVERSAL, detalló que la joven era fisicoculturista, acababa de terminar la preparatoria y en su preparación física conoció a Carlos Gerardo N, quien le lleva 11 años de edad, pese a la renuencia de su padre, Leonor inició una relación de noviazgo con el deportista, pues se dedica también al fisicoculturismo.

Leonor Uribe víctima de Carlos Gerardo "N" Foto: Especial

Leonor fue brutalmente golpeada y arrojada desde un tercer piso, asegura su familia

“Ese día, el 9 de Julio de 2022, él me fue a pedir que se la prestara para salir, fueron a una fiesta, él me dijo que estaría bien y yo le dí permiso. Tenían tres o cuatro meses de ser novio de mi hija, no era mucho de mi agrado, porque era mayor que ella, nomás que Leonor se empecinó en andar con él”, relató.

Lee también Restos hallados en comunidad de Ixtapaluca son de la subdirectora de la Preparatoria 278 y su hijo

El día de los hechos, él “me rogó” que se la prestara, se comprometió a regresarla a casa a las 23:00 o máximo las 24:00 horas, y esa noche hubo un incidente vial con su hijo mayor, por lo que salió acompañado por su esposa hacia el municipio de Cuautitlán; sin embargo, Carlos Gerardo estuvo llamando a la mamá de Leonor, le dijo que ya iban en camino, fue una especie de treta “evadir su responsabilidad y encubrir sus actos”.

Lo anterior, dijo, pues lo que pasó esa noche fue que frente a su casa había un tráiler estacionado en la avenida Tlalnepantla, colonia el Olivo II, ahí Carlos Gerardo presuntamente detuvo su vehículo, golpeó a la joven a niveles cruentos. “Le pegó tan fuerte que le rompió la quijada, le perforó los pulmones, rompió su esternón y después la subió a la recámara de mi hija, la niña alcanzó a pedir auxilio por la ventana y fue cuando este estúpido la lanzó”, comentó.

Al llegar Jaime y su esposa, dió vuelta en la calle y en la puerta de su casa - un edificio de tres pisos-, vió el cuerpo de una persona tirado en la acera, “le digo a mí mujer: a ver asómate, a ver quién es. Lamentablemente era mi hija, me bajo y perdí el sentido ahí, la que estaba tirada era mi niña. La levanto, la subo a la camioneta, la llevo a la Cruz Roja, la ayudan a bajar los paramédicos, pero me dice la recepcionista que no cuenta con los instrumentos necesarios para revisarla y pide trasladarla a un hospital, solicitamos una ambulancia especializada para este tipo de incidentes y la llevamos a Vallejo”.

Lee también Vinculan a proceso Alvaro "N", acusado del feminicidio de Monserrat en Puebla

Sin embargo, al momento de bajarla de la unidad, murió y la revivieron los paramédicos, tras dos minutos sin vida le advirtieron que si la movían podía ser definitivo, por lo que se regresaron a la Cruz Roja para estabilizarla y posteriormente la trasladaron al Seguro Social, donde se encuentra desde hace meses, tratando de sobrevivir pues Leonor apenas habla, no se puede mover y el diagnóstico es que tardará mucho tiempo para poderse reponer, pero las secuelas son de por vida.

“Para ello este muchacho llega a la Cruz Roja como si no hubiera pasado nada, el dictamen médico dice que fue golpeada de la cabeza por una persona, la caída del edificio sólo dejó lesiones en el fémur, y la rótula de la pierna, porque se alcanzó a detener su cuerpo en la caída de un cable que estaba suspendido en el lugar”, platicó.

Leonor Uribe víctima de Carlos Gerardo "N" Foto: Especial

Piden a la Fiscalía mexiquense proceda contra Carlos Gerardo "N"

Pese a que establecieron una denuncia por estos hechos ante el Ministerio Público, Jaime reclamó que desde hace un año no pasa nada, incluso el presunto responsable de las lesiones de su hija sigue entrenando y lleva una vida común, tranquila y en paz. “Mientras mi hija se debate la vida, esta situación lo ha trastocado todo, por eso quiero justicia, quiero que la autoridad, en este caso la Fiscalía de Justicia haga su trabajo, no pido más, sólo que pague en prisión por lo que hizo. Leonor quería ser doctora, ahora está tragando de salvar la vida”, señaló el señor Jaime.

Debido a la inacción por parte de las autoridades, contaron parte de esta historia a través de las redes sociales, amigos y familiares de Leonor han compartido fotos y relataron los hechos; sin embargo, su papá solo pide que la autoridad avance en la investigación y vincule a proceso al responsable de quitarle el derecho a su hija, de seguir con sus sueños.

bmc