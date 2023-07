Chilpancingo.— Norma Otilia Hernández Martínez, la alcaldesa de Chilpancingo, de la noche a la mañana se convirtió en la mujer de la que nadie habla, cuando hasta hace poco era conocida por sus fiestas.

El miércoles se difundieron fotos y audios de la morenista junto un hombre identificado como Celso Ortega Jiménez, presunto líder de la organización criminal Los Ardillos. Ella confirmó el encuentro. Después de eso todo ha sido silencio.

Ni la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda (Morena); ni la fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos, ni la presidenta del Congreso, la morenista Yoloczin Domínguez Serna, se han pronunciado. Tampoco los dirigentes de la oposición, PRI, PRD y PAN, dijeron algo.

Incluso activistas sociales se abstuvieron de opinar. “Está muy caliente el tema”, justificaron.

Uno de los pocos que se atrevió a tocarlo fue el presidente de Morena en Guerrero, Jacinto González Varona, quien rechazó que los representantes populares emanados de su partido hagan pactos “en lo oscuro” y que concedan espacios a la delincuencia organizada. Sin embargo, dijo que no pedirá que la alcaldesa se separe de su cargo para que sea investigada: “No es necesario, estamos a [la espera de] lo que diga la fiscalía, si la fiscalía ‘concluye que la compañera se tiene que separar’, entonces no será ni necesario que se le pida, lo tendrá que hacer”, explicó el dirigente. La Fiscalía General del Estado de Guerrero no se ha pronunciado.

Agregó que esto no afecta a su partido, porque “es personal y no del movimiento”.

Este jueves, la alcaldesa no tuvo ningún evento público y en el ayuntamiento nadie la vio. No se supo nada de ella.

La primera alcaldesa de Chilpancingo

Desde que llegó a la alcaldía de Chilpancingo, el 1 de octubre de 2021, Norma Otilia Hernández Martínez generó polémica por su estilo de gobernar: fiestas y celebraciones hicieron que se ganara el mote de Lady Pachangas.

Es la primera mujer que gobierna la capital de Guerrero.

La alcaldesa logró la candidatura porque utilizó la diputación local como su plataforma. La diputación la logró a través del Partido Encuentro Social (PES), aliado de Morena en 2018.

Su verdadero origen político está ligado al de su esposo, Diego Omar Benigno González, del grupo político del exgobernador Ángel Aguirre Rivero, y cuando vio de cerca la desgracia del PRD abandonó ese partido.

En Morena, Norma Otilia se cobijó en el grupo de Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, que de 2015 a 2018 tuvo el control del partido en Guerrero. Finalmente se alineó con Félix Salgado Macedonio para lograr la candidatura a la alcaldía de Chilpancingo.

Como edil, rápidamente recibió el mote de Lady Pachangas. Para todo... una fiesta o una celebración en grande, sin escatimar recursos, pese a que la ciudad sufre por la escasez de agua potable y de un servicio de recolección de basura ineficiente.

En los dos años de su gobierno la violencia se ha desbordado en Chilpancingo. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi ubicó a esta ciudad entre las 10 del país donde sus pobladores se sienten más inseguros.

Esa percepción coincide con la realidad. En lo que va del año, en Chilpancingo se han registrado balaceras, ataques a comercios, asesinatos en pleno centro y, sobre todo, la asfixiante extorsión a comerciantes y empresarios.

En julio de 2021, el obispo emérito de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, lanzó una declaración que con el paso de los años se ha ido cumpliendo: “Me duele que en Chilpancingo también se inyectó una fuerte cantidad que nos va a costar muy cara la inseguridad aquí en Chilpancingo”.

