Entregan una Unidad Móvil y tres vehículos tipo patrulla para la Unidad de Género en Cuautitlán Izcalli

CUAUTITLÁN IZCALLI, Méx.- Al tener una doble Alerta de Género por Feminicidio y Desaparición, la alcaldesa Karla Fiesco García informó que a fin de brindar atención inmediata a mujeres en situación de vulnerabilidad y como parte de los mecanismos de atención, prevención y protección a mujeres víctimas de violencia de género, entregó una Unidad Móvil, tres vehículos tipo patrulla para la Unidad de Género y el equipamiento para la Unidad de Análisis y Contexto.

El gobierno del Estado de México, que encabeza Alfredo Del Mazo Maza, asignó una cantidad de 7 millones 160 mil pesos por la doble Alerta de Género que tiene Cuautitlán Izcalli, que hoy representa una de las principales luchas del gobierno municipal, indicó la alcaldesa panista.

Lee también: Sigue aquí el minuto por minuto de la marcha feminista por el 25N en la CDMX

“Nuestras mujeres tienen que vivir con más seguridad por eso llevamos a cabo estos proyectos. Como mujer no puedo pasar de largo la realidad que nos persigue y la necesidad de atenderla, no habrá niña, joven y mujer dejada de lado, estamos consolidando nuestro municipio, como un espacio más seguro, con atención de calidad y personal capacitado, para que las izcallenses no vuelvan a caminar con miedo en este que es su hogar”, afirmó la alcaldesa.

Este recurso es ejercido a través del Instituto Municipal para la Equidad de Género y el Desarrollo de las Mujeres con la adquisición de tres patrullas por la cantidad de un millón 519 mil 576 pesos que se encargarán de patrullar y monitorear de manera intensiva los sectores con mayor incidencia delictiva.

Además con una inversión de un millón 24 mil 384 pesos adquirieron una Unidad Móvil para dar la atención de emergencia, traslado y canalización de víctimas por delitos de género y atender a las familias de una manera segura con personal certificado.

Adicionalmente equiparon la Unidad de Análisis y Contexto ubicada en la Comisaría General de Seguridad Ciudadana para coordinar los trabajos de mapeo comunitario, manejo de base de datos, planes de seguimiento, perfiles de víctimas a fin de elaborar políticas públicas que mitigaran la violencia en contra de las mujeres.

Lee también: Mujeres en varios estados marchan por el 25N

A la entrega asistieron la agente del Ministerio Público del Centro de Justicia para Mujeres de Cuautitlán Izcalli, Liliana Castillo Macías; el titular de la Unidad de Análisis y Contexto, Armando Mendieta Villegas; la titular del Instituto Municipal para la Equidad de Género y el Desarrollo de las Mujeres (IMEGDEM), Leticia Baca Vázquez; el comisario general de Seguridad Ciudadana, Mario Alfredo López Muñoz y la titular de la Unidad de Atención a Víctimas del Delito de Violencia a Mujeres por razón de Género, Alejandra Penélope Becerra.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

axl