Por medio de redes sociales se difundió una grabación captada por una cámara de videovigilancia de un plantel educativo en dónde dos padres de familia agredieron a golpes y a punta de pistola a una profesora del kínder Frida Kahlo en Cuautitlán Izcalli.

De acuerdo con los hechos los dos padres de un menor de edad entraron al plantel educativo para resolver un problema que tenían con su hijo, la agresión se suscitó la agresión cuando los padres entraron al plantel y la madre del pequeño comenzó a golpear a una maestra.

En la publicación vía Twitter, algunos de los internautas comentaron que la educadora no era la titular del pequeño, hoy presuntamente la profesora era del grupo materno cuando el menor aparentemente era de preescolar.

¿Qué sucedió?

Por medio de una entrevista para foro TV, la profesora informó que el padre de familia le apuntó con una pistola mientras la amenazaba, además amenazó a la trabajadora de cocina, quien iba a solicitar apoyo.

La agresión ocurrió cuando la profesora abrió la puerta para atender a los padres de familia debido a que la directora le había pedido que se encargara del asunto, en ese momento el padre empujó la puerta y ambos se metieron a la fuerza.

“Los iba atender en la puerta (de la escuela), el señor agarró y me empujó la puerta, me metió y en ese momento su esposa empezó a agredirme, me pegó, me jaloneó por todo el patio, el niño se iba riendo de cómo me golpeaba su mamá".

“El señor se dio cuenta desde que la señora iba a ir a pedir ayuda y se mete a la cocina al área del comedor, la sienta, prácticamente la puso a ver cómo me pegaba su esposa, la amenazó con la pistola en la cabeza”, comentó para Foro TV

Una vez que terminó la agresión en contra de la cocinera, el padre salió al patio para continuar amedrentando a la profesora, el cual le dijo que la tenía ubicada, sabía quién era su familia y en dónde vivía hoy, además la amenazó de muerte.

“Me hincaron y me hicieron pedirle perdón a su hijo de rodillas amenazada, la señora agarró y salió con su niño, yo me fui al salón porque tenía niños presentes, niños que vieron todo”. Después de hincarla, el padre reiteró que sabía en dónde vivía y que ella no sabía con quién se metía.

¿Cuál fue el presunto reclamo?

“¡A mi hijo no lo vuelves a tocar!”, gritó una madre de familia mientras golpeaba a una maestra que además fue encañonada y amenazada por el padre de un menor de kínder dentro de la escuela Frida Kahlo en Lomas de Cuautitlán.

Los padres de familia reclamaban que su hijo había sido agredido, porque traía una marca café en el brazo que no era un moretón, relató la maestra de maternal, quien por ausencia de una profesora de kínder, le había tocado cuidar a ese grupo.

Policía de género de de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, brindó apoyo a la maestra y a la empleada de la escuela Frida Kahlo de Lomas de Cuautitlán, quienes acudieron al Centro de Justicia de la Fiscalía mexiquense a denunciar a los agresores, donde el MP ordenó se les brindarán medidas de protección, con la vigilancia de patrullas.

Investigan agresión a profesora

Policías estatales y municipales de Cuautitlán Izcalli investigan la agresión que sufrió una profesora por parte de una pareja de padres de familia que llegaron con un arma de fuego a la escuela primaria Frida Kahlo para obligar a una docente a pedir perdón a un alumno.

Autoridades de este municipio informaron que de acuerdo con el reporte de la policía, al centro escolar llegaron los padres de un niño, identificados como Jesús y Laura, quienes entraron a la escuela con un arma de fuego para agredir y amedrentar al personal.

“Ante la amenaza, las autoridades del plantel activaron el botón de emergencia, conectado con el C5, para solicitar apoyo a la policía estatal y municipal”, indicaron autoridades del ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli.

Con información de Rebeca Jiménez







