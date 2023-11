Toluca, Méx.- El presidente municipal de Santiago Tianguistenco, Estado de México, Diego "N", fue denunciado por el delito de violación cometido en contra de Ingrid, una trabajadora del ayuntamiento y pese a que el 2 de octubre fue librada la orden de aprehensión en su contra, actualmente la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) busca su paradero.

De acuerdo con la denuncia de la empleada del ayuntamiento de Santiago Tianguistenco, los hechos sucedieron el 28 de agosto dentro de la presidencia municipal. La víctima relató que el día del ataque era su cumpleaños. Además, reclamó por presuntas filtraciones en el caso, pues el edil promovió un amparo y ha tramitado otro, para impedir ser detenido por este caso, por lo que presumió que hay filtraciones que le ayudan a evadir la justicia.

Ante la denuncia radicada en la Fiscalía General de justicia del Estado de México (FGJEM) en contra del presidente municipal de Santiago Tianguistenco por el delito de violación en contra de una de las trabajadoras de ese municipio, los coordinadores parlamentarios del PRI y Morena, Elías Rescala y Maurilio Hernández, respectivamente coincidieron que hasta el momento no hay una denuncia formal en la Legislatura Mexiquense sobre el abandono de las funciones que le corresponden al presidente municipal.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso mexiquense, Elías Rescala, explicó que si bien hasta el momento ha trascendido que el presidente municipal encabeza las reuniones de Cabildo, vía zoom y su esposa es quien entrega las obras y encabezar eventos públicos, por el momento no hay una denuncia formal respecto de la ausencia del edil en el municipio.

El priísta añadió que en caso de que fuera cierta la acusación contra el alcalde de extracción priista no deben permitirse este tipo de conductas en ningún espacio, por lo que confió en que la Fiscalía deberá resolver todo lo correspondiente. Sin embargo, pidió no prejuzgar sino esperar y atender a los cauces jurisdiccionales que serán los que definan si es o no cierta la denuncia.

Sobre la ausencia del edil, quien obtuvo un amparo y promovió otro más en juzgados federales, señaló que hasta ahora no han recibido informe alguno por parte del Cabildo, por tanto, deben esperar a recibir una denuncia formal sobre el abandono de sus funciones y en su caso, esperar hasta que haya un juicio o una sentencia para resolver el asunto.

En tanto, Maurilio Hernández, coordinador de la bancada morenista en la Legislatura local, indicó que el alcalde ya fue denunciado ante la FGJEM; sin embargo, no hay quejas por parte de los integrantes del Cabildo sobre el abandono de las funciones del edil.

“Sabemos que ya está la denuncia en la fiscalía y es la instancia que debe actuar en consecuencia. Se dice que el alcalde no va al ayuntamiento, aunque no se ha presentado hasta el momento una denuncia en la Legislatura”, expresó.

Dijo que si hay denuncias de por medio confirmando que el edil no asiste al ayuntamiento, entonces el Poder Legislativo podrá actuar, pero deberá ser la denuncia ante la Legislatura para que entre en el ámbito de la responsabilidad.

El presidente de la JUCOPO Edomex , Elías Rescala explicó que confían en la justicia tras la denuncia contra el presidente municipal de Santiago Tianguistenco

