Toluca, Méx.- La virtual gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, llamó a los alcaldes y alcaldesas, además de diputados y diputadas a trabajar con apego a los principios de no robar, no mentir y no traicionar, además de diseñar políticas públicas de acuerdo con las necesidades de cada municipio.

Lo anterior, pues sostuvo un encuentro con alcaldesas, alcaldes, diputadas y diputados tanto locales como federales del estado, quienes la respaldaron para conformar y arrancar su gobierno de transformación en la entidad.

"Vamos a trabajar en políticas públicas por municipio, trabajaremos de manera coordinada y los llamaré para trabajar en las necesidades de cada región y cada municipio", aseveró.

Gómez Álvarez añadió que el triunfo en la elección de gobernadora del pasado 4 de junio “es de todos”, pero también la responsabilidad, por lo que convocó a no fallarle a los millones de mexiquenses que confiaron en el proyecto de la abanderada por Morena, PT y PVEM. “Debemos trabajar de manera coordinada con los mismos principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo y cumplir los objetivos de transformación que merece nuestro Estado de México", aseguró la maestra.

Delfina Gómez se convertirá en la primera gobernadora mujer del Estado de México, obtuvo una votación de 3 millones 362 mil 127 votos, con los que ganó 95 municipios, alcanzando así la mayoría de las voluntades mexiquenses.

De esta forma, presidentes municipales y legisladores del Estado de México se dijeron listos para apoyar y respaldar a la maestra Delfina Gómez en el arranque e integración de las acciones de gobierno, y, sobre todo, en trabajar a su lado para lograr la tan anhelada transformación del Estado

Durante la reunión, Horacio Duarte Olivares, anteriormente coordinador general de campaña de la maestra Delfina Gómez destacó el histórico logro de derrotar al grupo político más poderoso en la entidad para liberarlo de casi 100 años de abandono e indiferencia.

"Todos con trabajo, encabezados por la maestra Delfina Gómez, logramos lo que se creía imposible, sacar del Estado de México a los del grupo Atlacomulco. Estamos orgullosos de iniciar esta nueva etapa", señaló Duarte Olivares.

Además, Higinio Martínez, quien fungió como delegado especial del CEN de MORENA para el proceso electoral en el Estado de México, destacó la histórica cobertura del 97 por ciento de casillas el día de la elección, lo que hizo posible que representantes generales y de casilla defendieran el voto y la voluntad de millones de mexiquenses.