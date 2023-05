Para Delfina Gómez Álvarez, candidata de la alianza Juntos Hacemos Historia al gobierno del Estado de México, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) seguirá insistiendo en ensuciar su imagen, “no dejan el diezmo, que es algo que ya pasó y se aclaró, pero que no les ha resultado porque la gente está muy clara de cómo fue la situación”, afirma.

A poco más de la mitad de la campaña electoral, que culmina el próximo 31 de mayo, la extitular de la Secretaría de Educación Pública describe que en todo este tiempo ha escuchado a la gente, lo que otros gobiernos de la entidad habían olvidado y que, incluso, esas propuestas ciudadanas las ha sumado a sus planes.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Gómez Álvarez puntualiza que no se confía, pese a los resultados de las encuestas e insiste en que debe seguir escuchando a la gente y que asistirá a donde deba hacerlo para estar en contacto con la ciudadanía, la cual, dice, se siente abandonada.

En medio de una agenda apretada y con actividades intensas, Gómez Álvarez platica que redobla los esfuerzos, porque “hay que atender y escuchar a la gente, a los gobiernos del Estado de México se les olvidó hacer esto, no supieron cómo hacerlo, pensaron que ellos solos podían tomar las decisiones, se creyeron ‘expertos’, y a la gente se le escucha, porque la gente tiene grandes necesidades.

El Estado de México ha adolecido de muchas cosas, entre ellas, no terminaron servicios, hicieron muchas propuestas que no concluyeron, como hospitales que no fueron terminados, los dejaron en obra negra y sin operar, les faltó darle ese respeto a la ciudadanía en lo que se refiere a sus decisiones y a sus necesidades”.

Sobre las encuestas, la candidata de Morena, PT y PVEM detalla que no se confía.

“Primero, es no confiarse; segundo, es ir a atender a la gente, es lo que quieren, ser escuchados, y esto es algo que me ha favorecido, porque sí escucho a la gente, no sólo me voy a tomar la foto o a dar un discurso, escucho a la gente. Los mexiquenses tienen un grado de participación increíble, hemos recibido cartas de proyectos, peticiones, quejas, algunos señalamientos hacia algún funcionario.

“Por ejemplo, la reunión que tuve con madres buscadoras de desaparecidos, que es algo que duele mucho, cuando la gente se acerca para preguntar qué hacer y no hay palabras, pero hay que sumarse, ser sensibles a lo que ellos viven, y esto lo tengo como un primer objetivo, padres o madres de familias de desaparecidos, de homicidios o de feminicidios, de personas en desgracia, esto no puede esperar”.

Añade “que independientemente de lo que pudiera darse, es atenderlos como seres humanos, y como sociedad tenemos que sumarnos a las personas que sufren, al contarme lo que les pasa y al no ver resultados del ministerio público o en las personas indicadas, es donde te preguntas dónde está el Estado, quién pudo y quién puede atender este tipo de necesidades.

“Y vamos a seguir redoblando esfuerzos, seguir visitando todos los municipios, que hasta ahorita llevamos (más de) 74, y al lugar donde nos inviten ahí estaremos, porque no nos podemos confiar”, recalca la candidata.

Se le pregunta si tras haber perdido la elección de 2017 contra el hoy gobernador Alfredo del Mazo, el Estado de México le debe algo y la maestra responde:

“Yo soy la que le debe al Estado de México tan maravilloso que me ha dado grandes satisfacciones en mi vida, quizá lo que pudiera decir fue que en ese momento cuando fue la contienda, lo que sí se debe es reconocer que realmente se ganó, porque estoy segura de que ganamos, que hoy veo más participación de la gente, y sí vemos la diferencia de hace seis años, pero sí en aquel entonces ganamos.

“Y hoy por hoy la gente está siendo muy determinante, porque me dicen ‘vamos a ganar’, nuestras casillas ya tienen a sus representantes, eso es algo que nos faltó cubrir en la anterior elección, no se cubrieron todas las casillas, hubo casillas que no tenían representación de una servidora, porque no alcanzamos a ver la importancia que tiene que alguien esté cuidando tu casilla, y en esta ocasión ya tenemos a los representantes, y nos toca ahora sí defenderlo”, abunda.

Sobre de qué ha adolecido el Estado de México hasta estos momentos, Delfina Gómez externa: “A los gobiernos del Estado de México se les olvidó escuchar a la gente, no lo supieron hacer, no quisieron, pensaron que ellos solos podían tomar las decisiones, según ‘expertos’ en ser sólo ellos en dar su opinión”.

Indica que “al Estado de México le ha faltado terminar servicios, hicieron muchas propuestas, pero no las concluyeron; por ejemplo, hay hospitales que no fueron terminados, que solamente se quedaron en obra negra, sin operar. Les faltó que le den ese respeto a la ciudadanía, atender, darle seguimiento a las necesidades de los mexiquenses.

“Otro tema urgente es el gran problema del agua, porque no hubo políticas públicas claras para un buen cuidado del agua, 30% de lo que se desperdicia es porque las tuberías están en mal estado. A los gobiernos del Estado de México le faltó aplicar buenas políticas públicas, pensar en la gente, atender sus necesidades reales, no dejaron participar a la gente y tomar decisiones”. detalla.

En la entrevista se le pregunta a la expresidenta municipal de Texcoco cómo percibe al PRI, que sigue gobernando la entidad, y qué le dicen los nombres de Alfredo del Mazo y Alejandra del Moral, candidata de la coalición Va por el Estado de México.

“Percibo a un partido que va a seguir insistiendo en tratar de ensuciar la imagen de la maestra Delfina, ya que una de mis fortalezas es la honestidad y la transparencia, de hablar de rendición de cuentas y es donde el PRI va a querer golpear, no dejan lo del diezmo, que es algo que ya pasó y que se aclaró, pero no les ha resultado porque la gente está muy clara de cómo fue la situación. Siento que él (Alfredo del Mazo) como gobernante dejó pasar oportunidades muy buenas y de demostrar que el Estado de México puede ser una gran punta de lanza a nivel nacional”, indica.

“Alejandra del Moral creo que es de carácter, pero lamentablemente para cuestiones de choque, de alimentar el contrapunteo, no se ven en su campaña carteles en el combate a la impunidad, a la inseguridad, y puede ser una manera de no comprometerse, o sea, representa más de lo mismo. Tenemos que recuperar la dignidad, no meterle miedo a la gente de que cuando llegue la maestra va a quitar el salario rosa, y no se va a quitar, sino que lo vamos a aumentar y a mejorar para que no haya ese clientelismo que es uno de los problemas que ha tenido nuestro Estado, mucho clientelismo y condicionamiento.

“Sí estoy comprometida con las mujeres, mi gabinete estará constituido por 50% de mujeres como una forma de justicia para ellas, esto lo informaré al finalizar la campaña o cuando se dé a conocer el triunfo”, subraya.

“Nosotros sí tenemos un reto muy grande y se tienen que ver los cambios en los primeros días, yo tengo mucha ilusión de ver al Estado de México transformado, y va a depender mucho de nosotros como ciudadanos. Una de las acciones que queremos es recuperar todos los trayectos en cuanto a caminos, porque hay mucho bache, las autopistas que cobran tendrían que tener un paisaje bonito y agradable, hay mucho que hacer y esto nos da la oportunidad