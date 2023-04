Valle de Chalco, Méx.— En materia de seguridad, Alejandra del Moral, candidata de la coalición Va por el Estado de México, aseguró que la violencia está “disparada en todo el país”, porque las familias no están unidas.

“Tenemos que recuperar nuestros espacios públicos, tenemos que invertirle a la cultura, al deporte, para que nuestros jóvenes tengan qué hacer, los niños tienen que entender que no todo es violencia, no todo son las series de narcos, no todo es el videojuego de matar”, dijo.

De cara al 4 de junio, afirmó que trabajará de la mano con el ayuntamiento de Valle de Chalco para implementar programas permanentes de bacheo y de basura, además de que habrá suficiente distribución de agua potable.

Tras recorrer el municipio, la candidata del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza invitó a que sigan trabajando para convencer a más mexiquenses “que se suman por el proyecto cercano, de conocimiento y que sí da resultados”.

Ante líderes, militantes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano que la recibieron entre aplausos y porras, Del Moral reiteró que ganó el debate. Mientras fue arropada por brigadistas del PRD, señaló que su corazón es de izquierda. “Vamos a trabajar juntos todos los días para que nos vaya bien”.