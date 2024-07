“Nos dieron chance de quedarse por ahora y toca ver cómo nos recuperamos entre todos” externó Víctor Hugo Zendejas, uno de 42 los damnificados del incendio que consumió 17 casas precarias en el municipio de Nezahualcóyotl.

Según los habitantes y autoridades del municipio de Nezahualcóyotl, de momento no serán reubicados en otro lugar y actualmente se trabaja en la repartición de los terrenos de los lotes donde vivían para que sean reconstruidas sus viviendas.

Durante la mañana del pasado lunes primero de julio, hubo un incendio en ese predio que, según los mismos habitantes y vecinos fue provocado por la volcadura de una pipa de Pemex en los días previos, que dejó combustible en el suelo que eventualmente se prendió en fuego.

Mientras tanto, los damnificados siguen viviendo en las inmediaciones en carpas improvisadas con los pocos materiales que lograron rescatar del incendio, aunque varios afirmaron haber perdido todas sus pertenencias.

Varios de los habitantes, incluidos niños y mayores de edad aún buscan entre los restos de lo que alguna vez fueron sus horas algunos objetos de valor o cosas que puedan vender o utilizar y mientras tanto utilizan ropa y artículos personales que les han donado vecinos o las mismas autoridades locales para subsistir.

“Ese día perdí todo, me salí de mi casa así con lo que traía y ni mis tenis recuperé (...) ahora sí que estoy en ceros pero más vale estar en ceros que no estar” externó Víctor Hugo Zendejas mientras escombraba entre los restos de su casa en busca de algún objeto de valor que no encontró.

Así como Víctor, varios de los habitantes del asentamiento han optado por retirar los restos de autos, muebles, electrodomésticos y autopartes para venderlos por kilo y buscar así un pequeño apoyo económico para sustentarse los días siguientes.

Según trabajadores de la zona, actualmente se está llevando el proceso de delimitación de los lotes en los que vivían los afectados, aproximadamente 16 casas, para que las familias tengan bien delimitados sus terrenos a la hora de reconstruir sus casas.

Los trabajadores del municipio explicaron que aún no se ha llegado a un consenso para elegir el medio por el cual se les otorgará el presupuesto para la reconstrucción de sus viviendas pero explicaron que esto de determinará lo más pronto posible.

