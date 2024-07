Nezahualcóyotl, Méx.-El alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda, dio a conocer que revisarán las viviendas cercanas a donde la mañana de ayer se registró un incendio en un asentamiento irregular de Ciudad Lago, el cual consumió 17 casas precarias, porque existe la presunción de que en algunos domicilios manejan hidrocarburos para venta o los procesan para otro tipo de actividad.

“No lo sabemos y que eso está derivando que están tirando esos residuos a las coladeras. Va a ser molesto, pero tenemos que hacer una revisión casa por casa, vamos a buscar el no vulnerar los derechos y la integridad de los vecinos, pero sí algunos casos vamos a buscar la autorización de la fiscalía para poder entrar a hacer algunas intervenciones sobre algunas casas que están identificadas”, comentó.

En la tarde de hoy acudió a la zona a entregar canastas alimentarias a las familias afectadas por el siniestro y dijo que ya tienen comprobado que el combustible encontrado en el área donde ocurrió la conflagración no está brotando de la tierra en Neza.

“El hidrocarburo que está sobre algunas calles es que con el nivel de las lluvias y el nivel de encharcamientos que tuvieron algunas calles sale y el residuo se queda, no es que esté brotando, eso sí ya lo tenemos clarísimo, ya hicieron calas, ya hicieron revisiones, no es que a nosotros aquí en Neza nos esté fluyendo, brotando, algún hidrocarburo filtrado de la tierra, no, descartado, falsedad”, afirmó.

Existe la presunción de que en algunos domicilios de Nezahualcóyotl manejan hidrocarburos para venta o los procesan para otro tipo de actividad. Foto: Archivo

El edil dio a conocer que la gobernadora, Delfina Gómez, le notificó hoy que intervendrá en el tema la Secretaría del Medio Ambiente, la Comisión del Agua del Estado de México y la Procuraduría de Protección al Ambiente para que indaguen por qué el combustible, del que aún se desconoce cuál sea, llegó a las coladeras de esa parte de Ciudad Neza.

“Sí tenemos hidrocarburo, no sabemos qué sea, si es aceite, si es diésel, si es turbosina, no sabemos, pero eso es justamente el ejercicio que vamos a estar haciendo en los próximos días”, expresó.

Adolfo Cerqueda mencionó que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, lo invitó para que se sume a la mesa de trabajo en la que está Petróleos Mexicanos (Pemex), las alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza para que se haga la labor en conjunto de la aparición de combustible en esa parte de la Metrópoli.

El alcalde de Neza reconoció que la gente que vive en esa área está preocupada por lo que ocurre y por eso se manifiesta y dijo que lo tienen que entender las autoridades y los otros vecinos de comunidades cercanas.

