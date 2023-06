Tecámac, Méx.- Ecatepec, Nezahualcóyotl, Toluca, Tlalnepantla, Naucalpan y Tecámac, son los municipios del Estado de México con el mayor número de casos reportados por maltrato animal en lo que va de la gestión estatal 2017-2023 en la que se han iniciado, hasta mayo de este año, 103 carpetas de investigación por ese delito.

En ese lapso la Procuraduría de Protección al Ambiente (Propaem) ha recibido 5 mil 649 denuncias por agresiones contra animales.

Durante la pandemia de Covid-19, del 2020 al 2022, principalmente, se presentó un aumento del 30% de agresiones a los animales de compañía en los hogares de la entidad más poblada del país, dijo la titular de la Propaem, Cinthya Pérez Tirado.

“Prácticamente durante el periodo de esta administración el 55% se dio en la etapa en que los ciudadanos se encontraban en confinamiento”, precisó la procuradora ambiental.

Aumentan denuncias, pero también intervención del gobierno, dicen autoridades

En comparación con el sexenio estatal 2013-2017, en el que se inició sólo una carpeta de investigación por el tema de maltrato animal, en el actual se han disparado las denuncias penales por ese delito.

“Eso permite tener un parámetro de cómo la ciudadanía ha fortalecido el trabajo de la procuraduría y el tema de la denuncia en estos temas de maltrato animal, también ha habido una tendencia en el nivel de crueldad con el que se ejecuta el maltrato, entonces es una tendencia a la alza, pero también es importante que los ciudadanos sepan que esta tendencia ha tenido la mayor intervención del (gobierno del Estado de México) a través de las carpetas de investigación y las denuncias por la vía administrativa”, explicó.

“Hemos identificado casos muy graves de crueldad animal en donde al ejemplar se le desolla vivo, en donde se le corta alguna extremidad, la zoofilia también es un tema relevante, tiene que ver con un tema de concientización”, dijo.

Los perros son las principales víctimas de maltrato animal en el Estado de México. “Prácticamente el 90% de los animales son las denuncias que llegan aquí a la procuraduría tiene que ver con animales de compañía perros y gatos y también tenemos alguna incidencia en equinos y animales porcinos”, dio a conocer la titular de la Propaem.

¿Con cuántos años de cárcel se castiga el maltrato animal en Edomex?

En el Estado de México el Código Penal establece que el que cometa el delito de maltrato animal o cause lesiones dolosas a una especie que no constituya plaga con el propósito de causarle la muerte se le impondrá pena de seis meses a 4 años de prisión y de 150 a 300 días multa .

A quien realice actos eróticos sexuales a un animal o le introduzca por vía vaginal o rectal el miembro viril, cualquier parte del cuerpo, objeto o instrumento, se le impondrá una pena de seis meses a 4 años de prisión y de 50 a 150 días multa.

La pena se incrementará hasta en una mitad cuando el maltrato animal sea fotografiado, videograbado o difundido, con lo que alcanzaría 9 años de prisión.

En el artículo 235 Tercero estipula que quien cause la muerte no inmediata, utilizando cualquier medio que prolongue la agonía de cualquier animal que no constituya plaga, se le impondrá una pena de 3 a 6 años de prisión y de 200 a 400 días multa, penas que aumentan en una mitad cuando el maltrato sea cometido por servidores públicos que tengan por encargo el manejo de animales.

