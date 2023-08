No es necesario salir de México para disfrutar de un safari y convivir con animales exóticos. Tampoco tienes que viajar muy lejos para disfrutar de una noche de hospedaje de lujo con oportunidad de interactuar con jirafas y otras especies.

En el estado de Nuevo León, enclavado en un paisaje semidesértico rodeado por montañas, muy cerca de Monterrey, puedes vivir esta experiencia en Xhant, el primer hotel de reciente apertura con jirafas de Latinoamérica.

Las jirafas de Xhant

Es importante aclarar la situación de las jirafas. De acuerdo con la Fundación para la Conservación de las Jirafas (GCF) en África, hay 7 países donde están extintas, ya que de 1990 a 2015 se perdió el 30% de su población y hasta 90% de su hábitat natural. Hoy en día son cerca de 117,000 jirafas que restan en el continente.

Foto: Xhant

Platicamos al respecto con Luis Palazuelos, director general y fundador del Centro Ecológico y Recreativo Xenpal, un centro natural y de conservación de animales de 15 hectáreas instalado en García, Nuevo León, y creador del proyecto de Xhant. Nos platicó sobre la labor del parque en proyectos de preservación, conservación y reproducción de animales, así como esta nueva iniciativa de hospedaje.

"Somos parte de la Asociación de Zoológicos y Acuarios de México y estamos cuidando las jirafas en programas de conservación con los zoológicos de Chapultepec, de León, de Guadalajara, de Zacango, de Neza", dice. Al mismo tiempo, asegura, se cuenta con los protocolos, cuidados y dietas especiales; además, los animalitos (que no son únicamente jirafas) están en total libertad.

Lee también: Llévate al ‘Firu’: excursiones guiadas para ir con tu perro

Palzuelos hace hincapié en que estos ejemplares no sonfueron sacados de África (y que no hay permisos posibles para hacerlo), ya que son animales que tienen 100 años en el país, producto de hasta 30 generaciones nacidas en suelo mexicano.

Foto: Xhant

En Xenpal iniciaron con una jirafa llamada ‘Tito’ que, desde entonces, se convirtió en el emblema del parque. Hoy en día, ya tienen una población de 10 especímenes, con proyecciones de cuatro o cinco más para 2024.

¿Cómo es Xhant, el primer hotel con jirafas en México?

Palazuelos menciona la creciente oferta de glampings en Nuevo León y Coahuila, pero tenía claro que quería algo innovador para Xenpal. Su principal inspiración fue el exclusivo hotel boutique Giraffe Manor de Nairobi, en Kenia. ‘Nosotros podríamos realizar algo así porque nuestro emblema fuerte son las jirafas’, comparte.

De ahí, surge el concepto del primer hotel de jirafas no solamente en México, sino en Latinoamérica y el quinto en el mundo.

El nuevo hotel Xhant cuenta con dos suites modernas, construidas en acero y elevadas a 2.50 metros del suelo. Ambas tienen aire acondicionado, calefactor, cama king size, sofá cama tamaño matrimonial, baño privado ycocina equipada; además, una terraza con asador, tina y vista al Cerro del Fraile . ‘Ahora sí que vas de glamping’, dice el fundador de Xenpal.

Foto: Xhant

Por supuesto, no es un glamping común y corriente, ya que involucra interacción con jirafas, principalmente, así como el avistamiento de otras especies: antílopes, capibaras, cebras…

"No estás llegando a un hotel normal sino a un santuario, a una reserva de animales [...] Se te dice cómo puedes estar aquí, cómo puedes interactuar con los animales", puntualiza. Eso sí, las jirafas han estado toda la vida bajo cuidados humanos y son bastante amigables, por lo que es ‘común que se acerquen a los balcones para que les des de comer. Puedes tocarlas y todo el tiempo las ves’, comparte.

Por supuesto, hay un reglamento que debes seguir en todo momento: cuidar en todo momento las instalaciones; menores de 18 años deben estar acompañados por un adulto; prohibido introducir cualquier arma; prohibidos los drones; no se permite alimentar a jirafas u otros animales con otro tipo de alimento que no sea proporcionado por Xhant, no introducir vidrios ni botellas y estrictamente prohibido molestar, asustar, alejar, agredir o cazar a los animales del parque.

La experiencia no queda únicamente en la habitación. Como huésped, puedes acceder a las demás áreas de Xenpal, disfrutar un safari VIP, así como entrar a la casa de las jirafas y ‘ponerte la camiseta’ al ayudar en la labor de darles de comer. También "le ayudas al cuidador con la carretilla; es una gran experiencia porque no es darle la zanahoria sino la comida regular", explica Luis Palazuelos.

Foto: Xhant

¿Dónde está Xhant, el primer hotel con jirafas en México?

Xhant está dentro del Centro Ecológico y Recreativo Xenpal, ubicado en García, Nuevo León, a 45 minutos del centro de Monterrey y muy cerca de las Grutas de García. El escenario es fabuloso, con vistas al Cerro del Fraile y en un semidesierto.

Lee también: Conoce la curiosa y mística Isla de las Conchitas en Veracruz

¿Cuánto cuesta dormir en Xhant, el hotel con jirafas?

El costo por noche en Xhant es de $8,500 pesos. Cada suite está pensada para dos adultos o para dos adultos y dos niños. Incluye la estancia, un tour de safari exclusivo para los huéspedes, visita a la casa de las jirafas para darles de comer, acceso a todas las atracciones de Xenpal y desayuno.

Foto: Xhant

Palazuelos compara los precios de experiencias similares en el Giraffe Manor keniata, el Logneck Manor de Texas, el Giraffe Treehouses en Australia o el de Port Lympne en Inglaterra, considerando que rondan los 1,200 dólares por noche. En Xhant se reduce a más de la mitad.

‘‘Es una buena manera de que el parque salga adelante porque, a veces, es difícil mantener tanto animal [...], una nueva manera de mantener a nuestras especies’, finaliza.

Contacto

Más información en la página xhant.mx

Al teléfono: (81) 3038 0882.

En Facebook: ‘Xhant’ o Instagram @xhant.mty.

O al correo: reservaciones@xhant.mx.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters