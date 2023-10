A todos nos gustaría que el trámite para obtener la visa de Estados Unidos fuera práctico y sencillo. Sin embargo, se requiere de paciencia, y no a todas las personas se la otorgan, ya sea porque se ponen nerviosas en la entrevista y proyectan inseguridad o porque no cumplen con todos los requisitos que demuestren que no tienen la intención de quedarse a vivir en el país vecino.

Menos mal que un exoficial de visas compartió en redes sociales algunos tips para que sea más sencillo presentarte a tu cita y aprueben el documento.

Imagen: Freepik

Benjamín Dallas Arterburn es un exoficial de visas estadounidense que actualmente forma parte de una agencia que realiza consultorías migratorias, llamada Argovisa. Por medio de TikTok compartió algunos consejos para que los interesados tengan más probabilidades de que aprueben su trámite y logren conseguir la visa estadounidense.

Leer también: Todo lo que debes saber sobre el Oktoberfest 2023 en CDMX

El video de TikTok que te ayudará a tramitar tu visa

La agencia Argovisa publicó un video en el que Benjamín explica por qué los entrevistadores muchas veces no llegan a mirar los documentos de la persona solicitante del trámite y compartió algunos tips que te pueden ayudar en caso de estar interesado en solicitar tu visa.

El video de TikTok cuenta con más de 100 mil “me gusta” y más de mil 600 comentarios, la mayoría menciona que sus tips concuerdan mucho con sus experiencias al momento de tener su entrevista, por lo que es buena señal de que serán útiles.

Foto: Tik Tok/Argovisa

¿Cuáles son los tips para poder tramitar tu visa de manera exitosa?

Benjamín Dallas afirmó, por medio del video de TikTok, que los oficiales que realizan la entrevista trabajan bajo mucha presión, y que tienen muy poco tiempo para tomar decisiones, así que tus respuestas serán la clave para determinar si ven o no tus documentos. Por ello deberás seguir los siguientes consejos:

Sé claro y congruente con tus respuestas. Las afirmaciones que hagas deberán sonar (y ser) honestas, de lo contrario no te creerán. Así que, antes de estar frente al cónsul, procura tranquilizarte para que los nervios no te traicionen. Concéntrate y practica tu presentación. Deberás de conocer cuáles son los aspectos más importantes de tu solicitud, incluido el motivo por el que necesitas dicho trámite, el cual deberás explicar de manera concisa y breve en un lapso de 15 a 20 segundos. Deberás tener todos tus documentos listos. Los requisitos e información que te solicitarán ayudarán a respaldar tu motivo del trámite; procura tenerlos ordenados para agilizar el proceso y lleva algunas copias extra u otros certificados o papeles que apoyen tus argumentos y razones. No importa si no te los solicitaron, más vale ir prevenido.

Viajeros y expertos en el trámite de la visa, igualmente recomiendan no hacerte el gracioso o tratar de caerle bien al cónsul. Contesta solo lo que te preguntan con frases cortas. Es importante llevar documentos que comprueben que tienes el presupuesto suficiente para solventar tus gastos durante el viaje y que no existe intención alguna de quererse quedar a vivir por allá.

Ahora, ya conoces algunos tips que seguro te ayudarán cuando quieras solicitar este trámite. Si quieres más información solo te compartimos que el video está en inglés y se encuentra en TikTok en el perfil de Argovisa. Finalmente considera que para obtener una cita para tramitar la visa podrías tener que esperar más de un año así que planea con tiempo.

Leer también: Disneyland: así quedaron los nuevos precios de entrada

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters