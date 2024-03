Desde 2006, la Unesco nombró al paisaje agavero y las antiguas instalaciones industriales de Tequila como Patrimonio de la Humanidad, en una extensa área que abarca del volcán de Tequila hasta el valle del Río Grande.

Conocer esta región plagada de plantaciones de agave azul (tequilana weber) es dar un paseo por uno de los paisajes más icónicos del país. Y justo sobre estos enormes mosaicos azules, con vistas panorámicas increíbles, se creó el parque de aventura Paraíso Azul, con varias actividades extremas.

¿Qué es Paraíso Azul?

Paraíso Azul es un desarrollo ecoturístico emplazado sobre una de las colinas que forman parte del pueblo mágico de Tequila.

Foto: Paraíso Azul

Rodeado de extensos campos de agave azul, su ubicación privilegiada brinda vistas increíbles de la región y su tradición tequilera. Además, tiene diversas atracciones, como columpios extremos, tirolesa y hasta photo opportunities.

¿Qué hacer en el parque de aventura Paraíso Azul?

El máximo atractivo de Paraíso Azul son 3 columpios extremos que se levantan al borde de un pequeño precipicio de unos 10 a 15 metros de profundidad. La vista desde estos es increíble, pues se puede contemplar el paisaje agavero y algunas montañas de los alrededores.

Foto: Paraíso Azul

Las actividades extremas continúan en una tirolesa de 250 metros de largo que atraviesa parte del complejo y un par de miradores suspendidos en el aire (de 4 y 7.5 metros de longitud, respectivamente).

Entre los campos, encontrarás varios spots para tomar la foto del recuerdo: esculturas de animales de fibra de vidrio que puedes montar, una silla gigante, la réplica del monumento de La Minerva, un cántaro y una botella de tequila gigante y un colorido letrero enorme con el nombre del pueblo.

También tienen un orbitrón/giroscopio humano, un juego con una serie de anillos móviles que desafía la gravedad.

Foto: Paraíso Azul

Por el momento, su restaurante está en construcción, pero hay una zona donde ofrecen alimentos y snacks, como hamburguesas, hot dogs, papas a la francesa, flautas, tortas ahogadas, tacos, tostadas, cantaritos y otras bebidas.

¿Cuánto cuestan las actividades de Paraíso Azul?

La entrada al parque Paraíso Azul es de $100 pesos por persona (a partir de 5 años de edad). Incluye acceso a prácticamente todas sus atracciones, excepto la tirolesa grande y el mirador grande ($100 y $10 pesos por persona, respectivamente).

Foto: Paraíso Azul

¿Dónde está el parque de aventura Paraíso Azul?

Paraíso Azul está enclavado en el paisaje agavero del pueblo mágico de Tequila, Jalisco. Su dirección es: Carretera Antigua Tequila - Magdalena, kilómetro 2, a unos 10 minutos del centro del pueblo.

Abre de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 6:30 p.m. Los sábados y domingos el horario es de 9:00 a.m. a 6:30 p.m. En el caso de la tirolesa grande, funciona todos los días de 11:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

Contacto

Visita su página web: paraisoazultql.com

Facebook: “Paraíso Azul - Tequila Jalisco”.

Teléfono: (374) 100 4093.

