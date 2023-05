Los verdaderos valientes siempre están buscando las experiencias más escalofriantes. Por eso, si eres 'team Lovecraft', estamos seguros que te interesará una noche de cine de horror en un ambiente misterioso. Ve apartando la fecha, pues las obras de terror de Lovecraft llegan a las trajineras de Xochimilco.

Noctambulante se especializa en la organización de proyecciones de cine de terror al aire libre. A lo largo de diversas ediciones ha ofrecido el ambiente propicio para los amantes de este género. Y, ahora, se prepara para un evento especial dedicado a Lovecraft.

Si te animas a disfrutar de un maratón de películas que te mantendrán despierto toda la noche en una atmósfera misteriosa, entonces presta atención a la fecha y costo de esta experiencia.

Cine al aire libre dedicado a H. P. Lovecraft

El festival de terror Noctambulante regresará a Xochimilco con un ciclo de cine dedicado a uno de los escritores más destacados del género de horror, Howard Phillips Lovecraft.

Si bien el programa completo todavía no se ha dado a conocer, Noctambulante promete que estará basado en adaptaciones fílmicas y cintas inspiradas en la obra de Lovecraft. Entre las proyecciones contempladas estarán: “Reanimator”, de Stuart Gordon; “The Call Of Cthulu”, de Andrew Leman; “The thing”, de John Carpenter; “The Color From Outer Space”, de Richard Stanley; “The Dunwich Horror”, de Daniel Haller; “Dreams in The Witch-House” y “Dagon”, de Stuart Gordon; “The Whisperer in Darkness”, de Sean Branney; “In the Mouth of Madness”, de John Carpenter; y “The Void”, de Jeremy Gillespie, además de funciones sorpresa.

De acuerdo con los organizadores, las películas fueron seleccionadas para hacer un breve pero muy significativo recorrido a través de las historias y relatos de Lovecraft, quien ha fascinado a varias generaciones con historias de terror.

Por el traslado a la chinampa no te preocupes, habrá una embarcación que te llevará a donde se realizará la proyección de las películas. Lleva tu propia casa de campaña y tu sleeping.

La trajinera que te llevará a esta noche de horror partirá desde el embarcadero del Parque Ecoturístico Michmani, frente a la pista de canotaje Virgilio Uribe. Las salidas serán a partir de las 16:00 horas.

En la chinampa hay baños, comida, bebidas y, en caso de que lo necesites, también médico durante todo el evento.

Viste ropa cómoda y abrigadora, además de mantas y linterna.

¿Cuándo será la proyección de películas de terror de Lovecraft?

Si crees tener lo necesario para disfrutar de esta experiencia ve apartando la fecha, pues será el próximo 17 de junio cuando el campamento Noctambulante en Xochimilco tendrá esta edición de cine dedicado a Lovecraft.

El costo de los boletos dependerá del día que los adquieras: la primera fase terminó el pasado 2 de mayo, pero aún puedes acceder a un precio especial.

Segunda fase, disponible hasta el 16 de mayo: $450 pesos, el costo del boleto general; $750, parejas; y $2,100, paquete familiar que incluye seis boletos.

Tercera fase, del 17 de mayo al 2 de junio: $480 pesos, el boleto general; $800 para parejas; y $2,200, el paquete familiar.

Cuarta fase del 3 al 16 de junio: $500 pesos, el boleto individual; $850, si vas en pareja; y $2,400, el paquete familiar.

El mero día del evento sube a $520 pesos por persona; $900 por pareja; y $2,500 por el paquete familiar para seis personas.

Puedes realizar la compra de tus boletos desde la página: panicodemasas.org. También puedes hacerlo vía transferencia bancaria; para ello debes enviar un mensaje de WhatsApp al 52 55 7350 7580.

