La playa de Zicatela, en Puerto Escondido, Oaxaca, conocida mundialmente por sus olas y ambiente cosmopolita, tiene un nuevo atractivo en su oferta turística con la apertura del hotel boutique Castillo de Arena. Diseñado por el reconocido arquitecto mexicano Alberto Kalach, en colaboración con Susana Pantoja, el hotel solo para adultos promete ser un referente de lujo y diseño para los viajes de descanso y placer en la costa oaxaqueña.

¿Cómo es el hotel boutique Castillo de Arena?

Ubicado a solo dos cuadras del mar, el hotel Castillo de Arena ofrece una gran conexión con la naturaleza y un diseño cuidadosamente pensado que armoniza con su entorno.

Consta de tres torres, cada una de tres niveles, interconectadas por un patio central que actúa como el corazón del hotel. Este patio incorpora dos grandes árboles como puntos focales, integrados al diseño del proyecto.

El hotel, con muros de arcilla y concreto color arena, cuenta con 10 habitaciones meticulosamente diseñadas y equipadas. Una piscina adornada con un mosaico de azulejos que refleja la luz de forma espectacular durante el día.

Diseñado por el reconocido arquitecto mexicano Alberto Kalach, con la colaboración de la arquitecta mexicana Susana Pantoja, el hotel boutique Castillo de Arena fue inaugurado en diciembre de 2024 con la presencia de grandes artistas oaxaqueños como los pintores Sergio Hernández y Amador Montes.

Alberto Kalach, cuya trayectoria incluye obras emblemáticas como la Biblioteca Vasconcelos, el edifico en Reforma 27 en la Ciudad de México, así como otros hoteles en Puerto Escondido, diseñó un recinto que destaca por sus líneas modernas, el uso de materiales locales y la integración de espacios abiertos con vistas panorámicas al océano Pacífico.

Hoteles en Puerto Escondido: Castillo de Arena, el nuevo lugar en Playa Zicatela

Habitaciones de lujo, piscina y spa

El hotel cuenta con habitaciones de lujo equipadas con todas las comodidades, así como con una piscina y servicios de spa para reconfortar a sus huéspedes que buscan escapar del estrés diario. También cuenta con personal altamente calificado con un servicio cálido y profesional.

La ubicación estratégica permite un fácil acceso a la playa para pasear junto al mar al amanecer y al atardecer, así como estar cerca de la zona de restaurantes y bares de Punta Zicatela.

Actividades para disfrutar en Castillo de Arena:

Intimidad, descanso y romanticismo: En las lujosas y totalmente equipadas habitaciones.

En las lujosas y totalmente equipadas habitaciones. Relajación e introspección: En la alberca techada del hotel, con hermosos reflejos de luz, sonora caída de agua y mosaico de azulejos.

En la con hermosos reflejos de luz, sonora caída de agua y mosaico de azulejos. Íntima conversación y meditación: En los jardines interiores del patio central y sus relajantes fuentes.

En los jardines interiores del patio central y sus relajantes fuentes. Vistas al mar: En las terrazas y balcones.

En las terrazas y balcones. Café, pan y fruta: En el servicio a cuartos o en la cafetería "Los Zanates".

En el servicio a cuartos o en la cafetería Espectaculares atardeceres del Pacífico mexicano: En las terrazas privadas de las habitaciones superiores.

En las terrazas privadas de las habitaciones superiores. Noches de estrellas y planetas: Contemplar el cielo despejado y sin mucha luz artificial en las noches de Zicatela, en las terrazas del hotel

Contemplar el cielo despejado y sin mucha luz artificial en las noches de Zicatela, en las terrazas del hotel Mezcal oaxaqueño, cocteles y otras bebidas: En el bar de la cafetería y en el servicio a cuartos.

Actividades cercanas al Hotel Castillo de Arena:

Caminar en la playa y disfrutar el mar: A solo unos pasos del hotel, los huéspedes pueden disfrutar de largas caminatas por la playa de Zicatela, que tiene una longitud de 3.5 kilómetros, para admirar las olas y disfrutar del sol.

A solo unos pasos del hotel, los huéspedes pueden disfrutar de largas caminatas por la playa de Zicatela, que tiene una longitud de 3.5 kilómetros, para admirar las olas y disfrutar del sol. Club privado: Se puede disfrutar del club de playa de su hotel hermano, "Hotel Punta Zicatela" a solo 300 metros de distancia, cinco minutos a pie.

Se puede disfrutar del club de playa de su hotel hermano, a solo 300 metros de distancia, cinco minutos a pie. Ver el amanecer y las prácticas de Surf. Antes de que salga el sol se puede llegar a la playa, caminar a la punta de Punta Zicatela, ver estrellas y planetas antes del amanecer. A esas horas ya hay muchas y muchos practicantes del Surf que tienen en la Punta uno de sus lugares favoritos para entrenar.

Antes de que salga el sol se puede llegar a la playa, caminar a la punta de Punta Zicatela, ver estrellas y planetas antes del amanecer. A esas horas ya hay muchas y muchos practicantes del Surf que tienen en la Punta uno de sus lugares favoritos para entrenar. Gastronomía en Punta Zicatela: Una gran variedad de restaurantes de cocina internacional, mediterránea, peruana y, por supuesto, mexicana y oaxaqueña.

Una gran variedad de restaurantes de cocina internacional, mediterránea, peruana y, por supuesto, mexicana y oaxaqueña. Variedad de entretenimiento: Bares, cafeterías, tiendas de ropa y escuelas de surf para todos los niveles.

Bares, cafeterías, tiendas de ropa y escuelas de surf para todos los niveles. Avenida del Morro: A solo cinco minutos en auto, para caminar a lo largo de playa Zicatela, con más opciones de restaurantes, cafeterías y tiendas de recuerdos.

A solo cinco minutos en auto, para caminar a lo largo de playa Zicatela, con más opciones de restaurantes, cafeterías y tiendas de recuerdos. Puerto Escondido: A 15 minutos en auto, para conocer las playas tradicionales de Bacocho, Carrizalillo, o Playa Coral, entre otras.

A 15 minutos en auto, para conocer las entre otras. Restaurantes con cocina de autor: Almoraduz, a solo 20 minutos en auto, entre otros.

Almoraduz, a solo 20 minutos en auto, entre otros. Mercado de Zicatela: A cinco minutos en auto, famoso por su vista a la playa y restaurantes al aire libre.

A cinco minutos en auto, famoso por su vista a la playa y restaurantes al aire libre. Tours y servicio de SPA del hotel: El Hotel Castillo de Arena ofrece tours diseñados para disfrutar experiencias inmersivas en la naturaleza, paisajes y recorridos culturales. También ofrece la gestión de servicios de SPA para masajes relajantes.

Hoteles en Puerto Escondido: Castillo de Arena, el nuevo lugar en Playa Zicatela. Foto: El Universal

Zicatela: Un paraíso para el surf

Playa Zicatela es reconocida mundialmente como uno de los mejores destinos para practicar o admirar el deporte del surf, debido a sus grandes, veloces y poderosas olas, conocidas como el "Mexican Pipeline". Estas olas, que pueden alcanzar hasta 12 metros de altura, atraen a surfistas experimentados de todo el mundo en busca de desafíos y emociones.

Aquí hay algunos factores clave que hacen de Zicatela un lugar excepcional para el surf:

Olas de clase mundial: Zicatela ofrece olas consistentes y de gran tamaño, que pueden alcanzar hasta 12 metros de altura. Estas olas son conocidas por su potencia y velocidad, lo que las hace ideales para surfistas experimentados.

Zicatela ofrece olas consistentes y de gran tamaño, que pueden alcanzar hasta 12 metros de altura. Estas olas son conocidas por su potencia y velocidad, lo que las hace ideales para surfistas experimentados. Condiciones favorables: La playa cuenta con vientos marinos que ayudan a formar olas limpias y bien definidas. La temporada de surf en Zicatela es larga, con olas consistentes durante todo el año, alcanzando su punto máximo en los meses de verano.

La playa cuenta con vientos marinos que ayudan a formar olas limpias y bien definidas. La temporada de surf en Zicatela es larga, con olas consistentes durante todo el año, alcanzando su punto máximo en los meses de verano. Torneos internacionales: Zicatela es sede de varios torneos de surf de renombre mundial, como el Puerto Escondido Cup y el Mexpipe. Durante los meses de Agosto y Noviembre se llevan a cabo eventos como el Mexpipe o World Masters Competition. Estos eventos atraen a surfistas profesionales de todo el mundo y ofrecen un espectáculo impresionante para los espectadores.

Arquitectos mexicanos de clase mundial

Actualmente, la película de Brady Corbet, “The Brutalist”, ha puesto en boca de muchos el talento y la pasión que ponen en su trabajo los arquitectos. La técnica, la innovación, la creación, el diseño, el uso de materiales, la conservación y la armonía con la naturaleza.

El arquitecto Laszlo Toth, de la corriente brutalista de la arquitectura del siglo XX no existió. Es creado como personaje principal de la película. Sin embargo, refleja muy bien el arduo trabajo, disciplina y creatividad constante de los grandes profesionales de la arquitectura mundial.

Un ejemplo real, que sí existe y que es reconocido a nivel mundial por su talento, pasión y estilo es el arquitecto mexicano Alberto Kalach, distinguido por su enfoque innovador y su compromiso con la naturaleza, la sostenibilidad y la formación de profesionales a través de su Taller de Arquitectura “X”, más conocido por sus siglas TAX.

La página de Internet de Alberto Kalach muestra, como la película “The Brutalist”, la gran cantidad de dibujos, proyectos y maquetas que realizan los arquitectos de alcance mundial.

Entre las múltiples obras ya consagradas de Alberto Kalach se encuentran la Biblioteca Vasconcelos (2006), contigua a la estación de trenes de Buenavista en la Ciudad de México; la torre de Reforma 27 (2010); el Espacio de Reflexión Tecnológico de Monterrey (Tec de Monterrey, 2017) los hoteles Casona Sforza (2020) y Terrestre (2022) entre decenas de muchos de sus trabajos.

“Todos los grises se vuelven verdes”

“Pensador, constructor, conservador, Alberto Kalach y su joven laboratorio, TAX, han forjado su lugar en la arquitectura contemporánea al crear espacios que celebran el proceso creativo en sí. Con un diálogo práctico pero lúdico entre el crecimiento y la simplicidad, la textura y la luz, todos los grises se vuelven verdes y las estructuras fluyen orgánicamente, al convertir fractalmente el jardín en el corazón de su geometría danzante, mientras dejan que la luz respire, al tejer materiales silvestres, relajantes de las formas más táctiles... ya sea para la vida, el trabajo o simplemente el arte... este taller es un equipo de aprendizaje, listo para el descubrimiento, donde solo lo que se ama, se construye”, resalta Pablo Rosenblueth.

Alberto Kalach es un “influencer” de la arquitectura. También de las redes sociales. La cuenta Kalach-TAX en Instagram tiene 121 mil seguidores.

Consultado por EL UNIVERSAL sobre Castillo de Arena Alberto Kalach profundizó:

“Es una casa de huéspedes más que un hotel, una casa – castillo. Desde niños, en la imaginación y ya en la memoria, todos tenemos un castillo de arena. En el Castillo de Arena lo pequeño es grande y lo grande es pequeño. Efímero y cíclico, como el día y la noche, como la vida y la muerte. En el Castillo de arena, no hay pasillos, sino escaleras "and above us only sky".

Agregó que: “En el Castillo de Arena, las palabras no son suficientes”.

Susana Pantoja: Para compartir silencios y descansar la mente

Por su parte, también consultada por EL UNIVERSAL, la arquitecta mexicana Susana Pantoja, egresada de la UNAM, y quien ha colaborado en TAX con Alberto Kalach y en la Autoridad del Espacio Público de la Ciudad de México, indicó:

“En el hotel Castillo de Arena los volúmenes están fragmentados y rotados, cada habitación es diferente, con escaleras independientes y vistas distintas hacia el mar. Tiene juego, misterio y sorpresa, es minucioso y barroco. La brisa fluye con fuerza entre sus muros de arcilla y concreto color arena, el sonido del agua, las sombras, los reflejos, lo hacen ideal para compartir silencios y descansar la mente”

Castillo de Arena se suma a la oferta de hoteles boutique en Puerto Escondido, Oaxaca, caracterizado por su diseño exclusivo y su atención personalizada.

Con la firma de Alberto Kalach y Susana Pantoja, el nuevo establecimiento será pronto un referente de la arquitectura, el diseño, el descanso y el placer en la costa oaxaqueña.

Hotel Castillo de Arena

Dirección: Calle Justo Salvador Esquina Nayarit, Puerto Escondido, Oaxaca, México, C.P. 70934

Teléfono: 9542062078

Sitio web: https://castillodearenahotel.com/es/

Contacto: https://castillodearenahotel.com/es/contacto/

Instagram: https://www.instagram.com/castillodearenahotel/

Facebook: https://www.facebook.com/HotelCastillodeArena/

Instagram Alberto Kalach: https://www.instagram.com/kalach_tax/

Sitio web Alberto Kalach: https://www.kalach.com/

Hoteles en Puerto Escondido: Castillo de Arena, el nuevo lugar en Playa Zicatela

cifl/bmc