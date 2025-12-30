¿Buscas un plan cerca de la CDMX para festejar el Año Nuevo? Te proponemos lanzarte a la región vitivinícola de Querétaro y al pueblo mágico de Tequisquiapan, donde el viñedo Tierra de Alonso prepara una fiesta especial.

Te contamos los detalles.

¿Dónde está el viñedo Tierra de Alonso?

El viñedo Tierra de Alonso forma parte de la Ruta del Arte, Queso y Vino de Querétaro y se encuentra en el kilómetro 30 de la carretera entre Querétaro y el pueblo mágico de Tequisquiapan, muy cerca del Aeropuerto Internacional de Querétaro.

Fotos: Tierra de Alonso

Desde los pueblos mágicos de Bernal, Tequisquiapan y la ciudad de Querétaro son unos 30 minutos en auto, mientras que de la CDMX son poco más de 2 horas y media, aproximadamente.

¿Cómo será la fiesta de Año Nuevo en el viñedo Tierra de Alonso?

Ideal para toda la familia, la fiesta de Año Nuevo del viñedo Tierra de Alonso ofrecerá distintas experiencias inmersas en las 3 hectáreas de uvas que componen la propiedad.

Entre ellas está un concierto en vivo de la banda Funky Zon, una zona de fogatas para entrar en calor y telescopios para observar los cielos estrellados de la región.

Foto: Sectur Querétaro

La experiencia también incluye cena. El menú de adultos consiste en una mesa de quesos y fiambre, crema de tomate rostizado en pan campesino, lomo al vino blanco con verduras estofadas, tarta Santiago y bocadillos de cochinita y esquites.

Los niños tendrán su propia mesita de quesos y fiambre, crema de tomate, pasta al burro y un delicioso brownie de postre.

Poco antes de la media noche, cada invitado recibirá una copa de vino espumoso y uvas para hacer el tradicional brindis.

Foto: Tierra de Alonso

Tierra de Alonso también ofrece recorridos guiados, picnics, restaurante, cervecería artesanal (La Chivata), quesería (Quesos Vai) y hospedaje (Hotel de Tierra).

¿Cuándo será la fiesta de Año Nuevo en el viñedo Tierra de Alonso?

La fiesta de Año Nuevo en el viñedo Tierra de Alonso será el próximo miércoles 31 de diciembre, a partir de las 7:00 p.m.

¿Cuánto cuesta ir a la fiesta de Año Nuevo en el viñedo Tierra de Alonso?

El costo de la fiesta de Año Nuevo en el viñedo Tierra de Alonso es de $1997 pesos por adulto y $550 para menores de edad.

Para más información y reservas, visita la página web: tierradealonso.com

