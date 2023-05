Quienes tenemos un perro como mascota sabemos que no hay cariño más leal que el de estos peludos que saltan emocionados cada vez que regresamos a casa. Desafortunadamente para muchos de estos animalitos la vida no es sencilla, en especial si no son de raza. Por lo que se llevará a cabo un festival con causa para apoyarlos.

Pese a que cada vez existen más campañas que invitan a adoptar y no a comprar perros, lo cierto es que muchas personas siguen prefiriendo aquellos que tienen raza, lo que impulsa la necesidad de generar iniciativas que hagan conciencia entre la ciudadanía.

Así, en el marco del Día Internacional del Perro sin Raza, se llevará a cabo un festival para fomentar el cuidado responsable y la adopción, al que podrás asistir con tu mejor amigo.

Can Fest celebrará el Día Internacional del Perro sin Raza

El Can Fest se apoderará del Jardín Pushkin en CDMX los días 27 y 28 de mayo para realizar una serie de actividades diseñadas para los lomitos y sus humanos.

Si bien la intención del evento es ayudar a visibilizar la situación de abandono por la que atraviesan miles de perritos sin raza (también llamados mestizos), en este festival apto para asistentes de cuatro patas también habrá diversión.

En la sede ubicada en la Alcaldía Cuauhtémoc los asistentes podrán encontrar servicios como:

Campaña de esterilización felina y canina.

felina y canina. Campaña de vacunación antirrábica felina y canina.

antirrábica felina y canina. Estética canina (solo corte básico).

Pasarela de adopción .

. Valoraciones médicas preventivas.

Es importante señalar que todos los servicios se otorgarán de manera gratuita, incluyendo algunas revisiones veterinarias.

Pero no solo eso, también habrá un bazar especial con todo lo necesario para consentir a tu perrhijo con descuentos de hasta 60%. Podrás asistir también a varias conferencias y talleres sobre el bienestar animal.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el Can Fest?

Como ya mencionamos, este evento se realizará en el marco del Día Internacional del Perro sin Raza que se conmemora el 28 de mayo.

Como ya mencionamos, el festival será el 27 y 28 de mayo en un horario de 11 de la mañana a las 17 horas. La entrada es gratuita.

El Jardín Pushkin está en la avenida Cuauhtémoc 104, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Y, si además de un paseo con causa quieres realizar una actividad especial con tu mascota, no te puedes perder la carrera recreativa el domingo 28 de mayo a las 11 de la mañana.

Se trata de una carrera destinada a ayudar a albergues, fundaciones y rescatistas participantes, por lo que para formar parte, además de realizar un registro en la página Canicross Park, el día del evento deberás llevar 2 kilos de croquetas de cualquier marca en un paquete cerrado.

A cambio, recibirás 1 playera y 1 medalla conmemorativa. Cabe decir que puedes hacer el recorrido caminando, trotando o corriendo con tu amigo de cuatro patas; eso sí, tu mascota no debe estar en celo y deberás llevarla con pechera y/o correa por seguridad de todos.

