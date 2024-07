Al momento de viajar en avión pueden surgir una infinidad de preguntas. Muchas están relacionadas con el equipaje y el límite de tamaño que podemos subir para que no nos veamos en la obligación de documentar.

¿Quieres despejar tus dudas relacionadas con el tamaño del equipaje? En Destinos te explicamos cuál es el tamaño que puedes llevar sin que te cobren cargos extra.

Toda aerolínea maneja sus propias reglas en cuanto al equipaje de mano y documentado. Foto: Freepik

¿Qué equipaje se puede llevar "gratis" en el avión?

La mayoría de aerolíneas consideran el equipaje de mano y documentado. El primero puede subirse sin problema a la cabina. Mientras que el segundo se almacena en el compartimiento de carga del avión y lo recoges al finalizar tu vuelo.

En esta ocasión nos enfocaremos en el equipaje de mano. En diciembre de 2023, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció por medio de un comunicado que todas las aerolíneas deben permitir a los pasajeros llevar dos piezas de este equipaje sin costo.

La única condición es que no excedan los 10 kilogramos en conjunto y que las medidas no sobrepasen los 55 x 40 x 25 cm. Por ejemplo, puedes subir una pequeña maleta con una bolsa o una maleta y una mochila.

Puedes llevar hasta 10 kg de equipaje de mano en el avión. Foto: Freepik

¿Qué medidas debe tener el equipaje de mano?

Vale la pena aclarar que cada aerolínea maneja sus propias condiciones. Volaris, en su tarifa más económica que es Zero, indica que puedes subir un artículo personal y tu equipaje de mano que no excedan los 55 x 40 x 25 cm y no rebasen los 20 kilos juntos.

Por otra parte, Viva Aerobus explica que las dimensiones máximas del equipaje de mano son 40 x 25 x 55 cm. En sus vuelos con "combo Light" permite subir un máximo de 10 kilos; mientras que para vuelos "Smart" puedes subir hasta 15 kilos respetando las dimensiones.

En tanto, Aeroméxico indica en su portal que en todos sus vuelos se puede abordar con una pieza de equipaje de mano y un artículo personal. En conjunto, deben pesar 10 kilogramos para tarifa "Básica" y 15 kilogramos en la tarifa Clásica, AM Plus y Premier.

Recuerda que si excedes el peso correspondiente y el tamaño, deberás pagar el servicio para documentar.

