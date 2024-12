Nueva York es uno de los mejores destinos en el mundo para contagiarse del espíritu navideño. Además de sus paisajes nevados cuenta con atractivos emblemáticos como el árbol de Rockefeller Center, el mercado navideño estilo europeo de Union Square, el festival de luces Holiday Lights del Bronx Zoo y, por supuesto, las pistas de patinaje.

Entre las más famosas están la del Rockefeller Plaza, Bryant Park y Wollman Rink, esta última en Central Park, con vistas increíbles del skyline neoyorquino.

¿Te animas a vivir esta experiencia invernal? Aquí te contamos los detalles.

¿Cómo es la pista Wollman Rink?

En primavera, verano y parte de otoño, el espacio de Wollman Rink es ocupado por 14 canchas de pickleball.

Pero cuando el frío llega a Nueva York, se convierte en una de las pistas de hielo más famosas de la ciudad, siendo toda una experiencia invernal para locales y turistas.

La pista data de 1950 y mide aproximadamente 4,645 metros cuadrados, algo así como el tamaño de una cancha profesional de futbol.

Una de las atracciones de Wollman Rink son las vistas del skyline, especialmente de la parte sureste de Central Park. Desde ahí, podrás ver los elegantes edificios de los hoteles The Plaza y The Sherry Netherland y las altísimas torres Central Park, Trump y Steinway.

Puedes patinar libremente por toda la superficie congelada; si lo deseas, hay posibilidad de contratar sesiones de hockey, de una hora y media aproximadamente.

Fuera de la pista, en la parte norte, se encuentra The Outlook, con mesas y sillas para relajarse, además del Café Wollman que ofrece bocadillos, snacks y bebidas, y el restaurante Melba’s, con un concepto de comfort food.

Si buscas un espacio más ‘privado’, a un costado de Melba’s hay unas estructuras que parecen iglús, equipados con sillones y calefacción. Pueden recibir hasta 8 personas cada una.

Hay ciertos horarios donde el acceso a este espacio es gratuito y se da por orden de llegada, aunque si deseas reservarlo para un momento específico hay que pagar una cuota.

¿Dónde está la pista Wollman Rink?

Wollman Rink se encuentra en la esquina sureste de Central Park, detrás del zoológico y a un costado de la laguna The Pond. La entrada más cercana está en la Calle 59 y la Avenida 6.

¿Hasta cuándo estará abierta la pista Wollman Rink?

Wollman Rink abre desde finales de octubre, cuando las temperaturas en Nueva York comienzan a descender.

Este año fue inaugurada el sábado 26 de noviembre y, según su página web, abrirá todos los días hasta el sábado 15 de marzo de 2025.

Los lunes y martes abre de 10:00 a.m. a 2:30 p.m.; miércoles, jueves y domingos de 10:00 a.m. a 9:00 p.m., y viernes y sábados de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

¿Cuánto cuesta patinar en la pista Wollman Rink?

El costo de entrada depende de los días con mayor o menor demanda y se dividen en 3 grupos: Off Peak, Peak y Prime, ordenados del más barato al más caro.

Así las tarifas: 15, 27 y 38 dólares ($304, $550 y $771 pesos, respectivamente) por día y por adulto, y 10 dólares ($203 pesos) en cualquier día para niños de 4 a 12 años y adultos mayores de 65 años.

El alquiler de patines tiene un costo de 12 dólares por persona ($243 pesos) y es válido durante tu estancia en Wollman Rink.

Las sesiones de hockey van desde los 45 dólares por persona ($913).

Para utilizar los iglús se deben pagar 550 dólares ($11,159 pesos). Te da derecho a usarlos durante 90 minutos e incluye acceso a 8 personas y un paquete de comida y bebida.