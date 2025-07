Los países de Asia son los que más han celebrado en la 47 reunión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, pues de entre todos los continentes, el asiático es el que más declaratorias de Patrimonio de la Humanidad ha recibido en 2025.

Son 12 nuevos sitios en esta lista.

En el corazón del emirato de Sharjah, cerca de la ciudad de Dubái, entre el golfo Pérsico y el mar Arábigo, se encuentra el segundo sitio catalogado como Patrimonio de la Humanidad en los Emiratos Árabes Unidos: el paleopaisaje de Faya.

Foto: Stephanie Viet. Institute for Heritage Management

Se trata de una zona montañosa y desértica. Su principal valor es el hallazgo de hasta 18 capas de tierra distintas, las cuales contienen restos arqueológicos de los periodos Paleolítico Medio y Neolítico, de entre 210,000 y 6,000 años de antigüedad.

La Unesco calificó Faya como uno de los entornos hiperáridos con algunos de los registros más antiguos y continuos de presencia humana.

Entre los años 1038 y 1227, la actual región Hui de Ningxia, en China, fue dominada por la dinastía Xixia, quienes construyeron monumentos de alto valor arquitectónico y simbólico, como las Tumbas Imperiales, cerca de la actual ciudad Yinchuan.

Foto: Administrative Office of Xixia Tomb Area of Yinchuan City

Al pie de las montañas Helan, esta necrópolis de aproximadamente 50 kilómetros cuadrados incluye 9 mausoleos imperiales, 271 tumbas secundarias, un complejo arquitectónico adicional en el norte y 32 estructuras que funcionaban para evitar las inundaciones.

Las imponentes estructuras están hechas con tierra apisonada y llegan a medir hasta 30 metros de ancho y 23 metros de altura.

En los actuales estados indios de Maharashtra y Tamil Nadu, entre finales del siglo XVII e inicios del siglo XIX, los gobernantes del Imperio Maratha construyeron, adaptaron y ampliaron 12 fortificaciones que reúne esta declaratoria.

Ubicados estratégicamente en costas o terrenos montañosos, funcionaron como un sistema de defensa y control del territorio, muestra de la destreza militar y desarrollo arquitectónico del imperio.

Actualmente, las ruinas de las 12 fortificaciones sobreviven, siendo Raigad, Rajgad, Vijaydurg, Sindhudurd y Lohagad algunas de las más imponentes.

De 1971 a 1979, Camboya fue gobernada por el violento régimen de los Jemeres Rojos, miembros del Partido Comunista de Kampuchea, liderados por Pol Pot, quien ordenaba prácticas como trabajos forzados, torturas, asesinatos selectivos y masacres.

Esta declaratoria incluye 3 lugares que, tras la caída de los Jemeres Rojos, fueron convertidos en espacios de reflexión: la antigua prisión M-13, el Museo del Genocidio Tuol Sleng (lo que fuera la prisión S-21) y el Centro Genocida Choeung Ek (lugar de ejecución de la cárcel S-21).

En los lugares se exhiben archivos y documentos relacionados con las atrocidades del régimen, recopilados principalmente por las Cámaras Extraordinarias de los Tribunales de Camboya.

Inmersa en los Montes Urales de Rusia y a orillas del río Belaya, la cueva de Shulgan-Tash fue declarada Patrimonio de la Humanidad gracias a su belleza natural, pero especialmente por su gran cantidad de pinturas rupestres.

En su interior es posible observar formaciones rocosas y cámaras profundas con millones de años de antigüedad y obras del Paleolítico tardío –creadas hace aproximadamente 12 mil años–, siendo las pinturas rupestres septentrionales más antiguas conocidas hasta el momento.

Sus diseños y figuras representan la vida cotidiana de los habitantes, la fauna del lugar (mamuts, rinocerontes lanudos, bisontes, caballos y camellos bactrianos) y también hay figuras antropomorfas y signos abstractos como los trapezoides Kapova.

Uno de los mejores ejemplos de restauración ecológica a nivel mundial se encuentra en el estado malayo de Selangor, a las afueras de Kuala Lumpur: el Parque Forestal del Instituto de Investigación Forestal de Malasia.

Desde inicios del siglo XX, en el lugar se explotó una mina de estaño que degradó las tierras.

Cuando cerró, el gobierno local comenzó un intenso programa de reforestación y reacondicionamiento de los edificios para albergar proyectos científicos, residenciales, de servicios e incluso senderos y grandes cuerpos de agua.

Actualmente, es un bosque tropical espeso y maduro, que abarca unas 544 hectáreas.

El arroyo Bangucheon, al este de la ciudad de Ulsan, en el suroeste de Corea del Sur, ‘esconde’ una de las muestras más ricas y completas de arte rupestre en todo el país.

Desde el año 5000 a.C. y hasta el siglo IX d.C., los habitantes de la región dejaron huella utilizando piedras y metales en las orillas del cauce de agua, especialmente en 2 sitios: Daegok-ri y Cheonjeon-ri.

En más de 200 tallas, plasmaron momentos de su vida cotidiana con barcos y herramientas de caza y pesca, así como jabalíes y ballenas, parte de la fauna con la que sobrevivían.

La Ruta de la Seda fue una de las rutas comerciales más influyentes en la historia de la humanidad.

Más allá de su intenso intercambio de productos, fungió como un puente entre civilizaciones y potencializador de reinos, como el de Khuttal, en Tayikistán.

Situado entre los ríos Panj y Vakhsh, en las faldas de la Cordillera del Pamir, este territorio fue un importante centro de intercambio cultural, religioso y tecnológico, conocido por sus preciados bienes como el oro, la sal y los caballos.

Actualmente, sobreviven 11 sitios arqueológicos, que en su momento de gloria fueron templos budistas, palacios, centros de fabricación e incluso enormes caravasares.

Al noreste de Vietnam, entre valles fluviales y las montañas boscosas de la cordillera Yen Tu, la dinastía Tran gobernó durante los siglos XII y XIV, teniendo como principal aporte la creación del budismo Trac Lam, tradición 100% vietnamita y pilar fundamental del imperio Dai Viet.

La declaratoria de este Patrimonio de la Humanidad incluye 20 lugares de gran valor histórico y místico, pues se incluyen templos, pagodas, santuarios y restos arqueológicos vinculados a figuras religiosas.

Entre los más importantes, está el Monasterio Truc Lam Yen Tu, el jardín de torres de Hoa Yen, la tumba del rey Tran Hieng Tong y la pagoda Dang, esta última hecha completamente de bronce.

Por su ubicación geográfica, Turquía ha sido un punto de desarrollo y cruce de diversas civilizaciones. Muestra de ello es la ciudad de Sardis, capital de los lidios en la Edad de Hierro (del siglo VIII a.C. al siglo VI a.C.).

Foto: Archaeo. Exploration of Sardis/President and Fellows of Harvard College