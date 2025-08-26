Si estás buscando un celular de gama alta que te aguante todo el día y te sirva tanto para trabajar como para tomar fotos o ver pelis, el Galaxy S25 Ultra está en un muy buen momento. Y es que ahora mismo tiene un 38% de descuento en Amazon México, lo que lo deja en poco más de $20,000. Además, se puede pagar a 15 meses sin intereses, lo cual siempre se agradece.

Eso sí, hay que tener en cuenta que esta versión no es la que tiene más memoria. Viene con 256 GB de almacenamiento, que para la mayoría de la gente es suficiente, pero si eres de los que graban muchos videos en 4K o no te gusta borrar cosas nunca, quizá te conviene mirar la de 512 GB (aunque esa no tiene el mismo descuentazo).

Características principales del Galaxy S25 Ultra con descuento

Pantalla AMOLED de 6.8 pulgadas , con resolución Quad HD+ (3120 x 1440). Ideal para ver contenido con gran nitidez y fluidez.

, con resolución Quad HD+ (3120 x 1440). Ideal para ver contenido con gran nitidez y fluidez. Galaxy AI : edita fotos, traduce textos y elimina ruidos de fondo en videos con ayuda de inteligencia artificial.

: edita fotos, traduce textos y elimina ruidos de fondo en videos con ayuda de inteligencia artificial. S-Pen incluido , perfecto si te gusta tomar notas a mano o dibujar directamente en la pantalla.

, perfecto si te gusta tomar notas a mano o dibujar directamente en la pantalla. Batería de 5,000 mAh , con hasta 31 horas de reproducción de video .

, con hasta . Sistema de cámaras traseras de cuatro lentes :

:

Cámara frontal de 12 MP (F2.2)

(F2.2) Autoenfoque en cámaras traseras para mayor precisión.

para mayor precisión. Modo Nightography , ideal para fotos nocturnas sin perder nitidez.

, ideal para fotos nocturnas sin perder nitidez. Zoom de hasta 100x , perfecto para capturar detalles a distancia sin perder calidad.

, perfecto para capturar detalles a distancia sin perder calidad. 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento .

. Audio Eraser con IA: elimina sonidos molestos al grabar.

con IA: elimina sonidos molestos al grabar. Procesador Snapdragon 8 Gen1, rápido y fluido.

Entonces, ¿conviene o no comprarlo?

Si estás buscando un teléfono potente, bonito y con funciones avanzadas para sacarle jugo todos los días, esta oferta vale mucho la pena. Es una gran opción si usas el celular para todo: trabajo, redes, fotos, edición de video y entretenimiento.

Las cámaras son un punto fuerte, especialmente si te gusta tomar fotos con el celular. Entre el sensor principal de 200 MP, el modo noche, el zoom de largo alcance y la calidad en retratos, puede reemplazar sin problema a una cámara dedicada para uso cotidiano o de viaje.

Eso sí, si eres de los que necesita muchísimo espacio interno porque grabas todo en 4K o no usas la nube, tal vez te convenga invertir un poco más en una versión con mayor almacenamiento.

Pero si lo que buscas es equilibrio entre precio, potencia y funciones premium, este Galaxy S25 Ultra en descuento es una muy buena jugada.

Este artículo usa enlaces de afiliado, si realizas una compra es posible que recibamos una comisión. Los precios y descuentos están sujetos a cambios sin previo aviso.