Tomar agua debería ser lo más natural del mundo, pero en la práctica no siempre es así. Muchas personas pasan el día entre café, refrescos o jugos y solo recuerdan el agua cuando sienten mucha sed. El problema es que para ese momento el cuerpo ya muestra señales de deshidratación leve: cansancio, dolor de cabeza, falta de concentración o incluso piel seca.

Aunque parezca un detalle menor, no tomar suficiente agua de manera constante afecta directamente el bienestar. El agua participa en la regulación de la temperatura, ayuda a transportar nutrientes y es clave para el buen funcionamiento de órganos como los riñones. Por eso, más que un consejo repetido, hidratarse bien es un hábito de salud básico que conviene cuidar todos los días.

¿Cuánta agua debes tomar al día y qué pasa si no lo haces?

El agua es el principal componente del cuerpo humano y cumple funciones vitales: ayuda a absorber nutrientes, lubrica las articulaciones, elimina toxinas, mejora la digestión y facilita la circulación sanguínea. En palabras de la doctora Mariana Laraguivel, del Hospital Juárez de México, beber suficiente agua es fundamental para mantener estos procesos en equilibrio.

La Secretaría de Salud recomienda tomar en promedio dos litros de agua al día, además de complementarla con frutas y verduras que también aportan líquidos. Seguir esta guía no solo ayuda a mejorar la hidratación, también contribuye a reducir calorías si se sustituyen bebidas azucaradas por agua natural.

En México existe la llamada “jarra del buen beber”, una herramienta práctica que muestra qué cantidad de cada tipo de líquido es recomendable consumir a diario. En ella, el agua ocupa el primer nivel como la mejor opción: es libre de calorías, aporta minerales y previene problemas como la obesidad.

La importancia de una buena hidratación aplica a todos: niños, adultos, personas mayores, deportistas e incluso mujeres embarazadas, quienes necesitan más líquidos para favorecer el desarrollo del bebé y la lactancia. No tomar suficiente agua cada día puede provocar cansancio, dificultad para concentrarse, problemas digestivos y un mayor riesgo de enfermedades.

Cómo crear el hábito de tomar más agua

Si ya sabes que necesitas hidratarte mejor pero lo que falla es el hábito, la buena noticia es que existen soluciones sencillas. Hoy hay botellas diseñadas para distintos tipos de personas y problemas comunes: desde quienes no soportan el sabor simple del agua, hasta quienes necesitan un recordatorio constante o simplemente quieren asegurarse de cumplir con los famosos dos litros al día.

Estas son tres opciones que pueden ayudarte a transformar tu relación con el agua:

Si el problema es el sabor: la botella con cápsulas de aroma ZUSZOX (650 ml) puede hacer que el agua sepa más atractiva sin añadir calorías ni azúcar. Funciona con cápsulas que liberan aroma al beber, lo que estimula al cerebro a sentir un sabor afrutado. Es práctica para quienes siempre terminan eligiendo refrescos o jugos porque “el agua sola no les pasa”.

la puede hacer que el agua sepa más atractiva sin añadir calorías ni azúcar. Funciona con cápsulas que liberan aroma al beber, lo que estimula al cerebro a sentir un sabor afrutado. Es práctica para quienes siempre terminan eligiendo refrescos o jugos porque “el agua sola no les pasa”. Si quieres llevar un registro: la botella inteligente BOOST de WATERH (946 ml) se conecta al celular y manda recordatorios personalizados para beber agua. También mide el consumo exacto y lo compara con tus metas de hidratación. Es ideal si eres de los que se concentran tanto en el trabajo o estudio que olvidan por completo hidratarse, o si quieres un seguimiento más profesional.

la se conecta al celular y manda recordatorios personalizados para beber agua. También mide el consumo exacto y lo compara con tus metas de hidratación. Es ideal si eres de los que se concentran tanto en el trabajo o estudio que olvidan por completo hidratarse, o si quieres un seguimiento más profesional. Si te olvidas de la cantidad: la botella MOYAC de 2 litros viene graduada y con funda protectora. Así puedes asegurarte de cumplir con la recomendación diaria sin complicarte. Solo necesitas llenarla en la mañana y llevarla contigo; al final del día sabrás con claridad cuánta agua tomaste. Es una solución práctica para quienes prefieren algo simple y directo.

En el fondo, no se trata solo de tener una botella bonita, sino de encontrar la herramienta que mejor se adapte a tu estilo de vida. Elegir la correcta puede marcar la diferencia entre seguir olvidando el agua o convertir la hidratación en un hábito automático.