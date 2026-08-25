Amazon México ofrece una oportunidad para llevarte uno de los smartphones más completos de Samsung sin desembolsar su precio habitual.

El Samsung Galaxy S26 Ultra en color Negro y con 512 GB de almacenamiento tiene un descuento de hasta 38%, lo que representa un ahorro de más de $11,000.00.

La promoción resulta especialmente atractiva para quienes quieren un equipo de gama alta con amplio almacenamiento, una pantalla de grandes dimensiones y un apartado fotográfico pensado para usuarios exigentes. El Galaxy S26 Ultra también integra funciones de inteligencia artificial de Galaxy AI y es compatible con el S Pen.

¿Por qué vale la pena comprar el Samsung Galaxy S26 Ultra Negro de 512GB?

Uno de los principales motivos para considerar esta versión es su capacidad de 512 GB, acompañada por 12 GB de memoria RAM. Samsung contempla esta configuración para quienes suelen tomar muchas fotografías y videos, descargar aplicaciones o juegos y almacenar una gran cantidad de archivos directamente en el teléfono.

Además, el Galaxy S26 Ultra incorpora una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas, con resolución Quad HD+ y frecuencia de actualización de hasta 120 Hz. Esto permite disfrutar de una experiencia especialmente atractiva al navegar, consumir contenido multimedia o jugar.

Una cámara pensada para tomar fotos de alta calidad

En el apartado fotográfico, el Galaxy S26 Ultra destaca por su cámara principal de 200 MP, acompañada por sensores telefoto de 50 MP y 10 MP, además de otro sensor de 50 MP. El teléfono también ofrece zoom óptico de 3x y 5x, así como opciones de zoom de calidad y digital de hasta 100x.

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Samsung también apuesta por Nightography para mejorar la captura de fotografías y videos en condiciones de poca iluminación. La compañía señala que la cámara gran angular de 200 MP cuenta con una apertura F1.4 que permite captar más luz, mientras que el teleobjetivo de 50 MP mejora su luminosidad incluso al utilizar el zoom óptico de 5x.

Batería y carga rápida para el día a día

Otro de sus puntos fuertes es la batería. De acuerdo con Samsung, el Galaxy S26 Ultra puede alcanzar hasta 31 horas de reproducción de video, mientras que su sistema de carga permite llegar hasta 75% aproximadamente en 30 minutos.

Esto lo convierte en una alternativa interesante para quienes utilizan el smartphone durante buena parte del día para trabajar, entretenerse, tomar fotografías, jugar o consumir contenido en streaming.