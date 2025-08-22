El Samsung Galaxy S24 plus, de 256 GB con procesador Snapdragon, está disponible en Amazon México por $12,599, lo que representa un 48% de descuento sobre su precio original de $24,779.

Además, se puede pagar a 15 meses sin intereses con mensualidades de $839.93, una opción que vuelve más accesible una compra que, normalmente, implicaría un gasto fuerte de golpe, pero, ¿es buena compra?

Es el modelo lanzado a inicios de 2024, antes del Galaxy S25

El Galaxy S24+ forma parte de la familia S24 que Samsung presentó en enero de 2024. A un año de su lanzamiento, ya existen modelos más recientes como el Galaxy S25, lo cual podría hacer dudar a quienes están pensando en actualizar su teléfono ahora.

Sin embargo, que haya un modelo más nuevo no significa que este haya quedado obsoleto. De hecho, Samsung ha prometido 7 años de actualizaciones para esta generación, por lo que en términos de software, compatibilidad y seguridad, sigue siendo un equipo vigente.

Además, al salir una nueva versión, es común ver descuento . Eso abre una puerta para quienes buscan un teléfono potente, pero sin pagar precio de lanzamiento. Y en este caso, el descuento lo pone casi al nivel de equipos de gama media, pero con especificaciones claramente superiores.

¿Qué funciones y características ofrece el Galaxy S24+?

El S24+ sigue siendo un teléfono con característicasde alto nivel, especialmente por las funciones de inteligencia artificial que Samsung integró en esta generación. No se trata solo de potencia, sino de cómo simplifica tareas cotidianas y mejora la experiencia de uso.

Estas son algunas de las funciones más destacadas que vale la pena conocer si estás considerando aprovechar la oferta:

Galaxy AI: funciones útiles más allá del marketing

Samsung integró herramientas de IA que no solo suenan bien en teoría, sino que realmente pueden ser útiles en el día a día:

Circle to Search (Círculo para buscar): Permite hacer búsquedas con solo rodear con el dedo cualquier parte de la pantalla (una imagen, texto, producto o lugar), sin necesidad de salir de la app. Es práctico si sueles investigar cosas mientras ves videos o navegas.

Permite hacer búsquedas con solo rodear con el dedo cualquier parte de la pantalla (una imagen, texto, producto o lugar), sin necesidad de salir de la app. Es práctico si sueles investigar cosas mientras ves videos o navegas. Live Translate (Traducción en vivo): Traduce llamadas en tiempo real entre distintos idiomas. Funciona directamente en la app de teléfono, ideal si viajas o trabajas con clientes del extranjero.

Traduce llamadas en tiempo real entre distintos idiomas. Funciona directamente en la app de teléfono, ideal si viajas o trabajas con clientes del extranjero. Photo Assist (Asistente de fotos): Te deja mover, eliminar o redimensionar objetos de una foto con un par de toques. No es necesario ser experto en edición, la IA hace gran parte del trabajo por ti.

Te deja mover, eliminar o redimensionar objetos de una foto con un par de toques. No es necesario ser experto en edición, la IA hace gran parte del trabajo por ti. Modo Intérprete: Traduce conversaciones cara a cara, en tiempo real, con la pantalla dividida para mostrar ambos idiomas. Puede ser muy útil en viajes o para personas que estudian idiomas.

Especificaciones técnicas que lo respaldan

Pantalla AMOLED de 6.7” QHD+ (3120 x 1440) con tasa de refresco de 120 Hz

QHD+ (3120 x 1440) con tasa de refresco de Procesador Snapdragon , más eficiente que la versión Exynos (en algunos modelos)

, más eficiente que la versión Exynos (en algunos modelos) 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno

interno Cámara trasera triple de 50+12+10 MP con zoom óptico 3x y estabilización mejorada

con zoom óptico 3x y estabilización mejorada Batería de 4,900 mAh con duración de hasta 158 horas en modo reproducción

con duración de hasta Resistencia IP68 al agua y polvo

Reconocimiento facial y lector de huellas en pantalla

Conectividad completa: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth, NFC

Además, incluye garantía oficial de Samsung en México y la tranquilidad de compra a través de Amazon.

Si no te obsesiona tener el modelo más reciente y valoras más el equilibrio entre rendimiento, funciones avanzadas y un buen precio, el Galaxy S24+ con 48% de descuento y opción a meses sin intereses sigue siendo una compra muy competitiva en 2025. No es una oferta impulsiva, sino una oportunidad para obtener un teléfono de gama alta, con funciones útiles en el día a día y actualizaciones garantizadas por años, por un precio más cercano al de un gama media.

Este artículo usa enlaces de afiliado, si realizas una compra es posible que recibamos una comisión. Los precios y descuentos están sujetos a cambios sin previo aviso.