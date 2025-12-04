Si estabas esperando el momento ideal para subir de nivel a un smartphone realmente distinto, esta podría ser la señal. El Samsung Galaxy Fold7, uno de los dispositivos más completos e innovadores de Samsung, aparece con 43% de descuento en Amazon México, quedando en $27,999 MXN, uno de sus precios más bajos registrados.

Este modelo combina una pantalla expandible de gran tamaño, potencia de gama alta y herramientas avanzadas de productividad, lo que lo convierte en una opción destacada dentro del mercado de plegables.

Samsung Galaxy Fold7 Blue Shadow: Lo más importante que debes saber

Pantalla expandible de 8 pulgadas

Una de las mayores ventajas del Fold7 es su panel interno, que se despliega para ofrecer una experiencia tipo tablet. Es ideal para multitarea, lectura, edición de contenido o ver series con mayor comodidad.

Diseño más delgado y ligero

Samsung redujo peso y grosor en esta generación, por lo que es más cómodo llevarlo en el bolsillo y usarlo con una sola mano cuando está plegado.

Potencia de sobra para apps, juegos y productividad

Los 12 GB de RAM y Android 15 permiten ejecutar varias aplicaciones a la vez sin retrasos. Es un equipo pensado para usuarios que exigen fluidez constante.

Almacenamiento amplio: 512 GB

Perfecto si grabas en alta resolución, descargas muchos archivos o simplemente no quieres preocuparte por el espacio.

Cámara principal de 200 MP

Ofrece fotos nítidas incluso de noche, con mejores colores y detalle gracias a la integración de nuevas funciones de inteligencia artificial.

Batería optimizada para largas jornadas

Pensada para quienes trabajan y consumen contenido todo el día. Su rendimiento mejora frente a versiones previas de la serie Fold.

Seguridad reforzada con Knox Vault

Protege datos personales, contraseñas y archivos sensibles con un sistema aislado de hardware.

Color en promoción: Blue Shadow(Opciones adicionales disponibles: Beige y Gris, dependiendo del vendedor.)

¿Vale la pena aprovechar esta oferta?

El Samsung Galaxy Fold7 no solo es uno de los plegables más completos del mercado, también es un modelo que rara vez baja tanto de precio. El descuento del 43% lo coloca en un punto muy atractivo si buscas:

Un teléfono premium distinto a los tradicionales

Más espacio de trabajo con su pantalla tipo tablet

Potencia estable para multitarea real

Una cámara de alto nivel

Un diseño que combina funcionalidad y portabilidad

Además, Amazon México ofrece meses sin intereses y la posibilidad de obtener cashback con Kueski Pay, lo que facilita aún más la compra.

Si quieres un plegable de gama alta y estabas esperando una buena oferta, este es uno de los mejores momentos para adquirirlo.