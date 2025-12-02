Más Información
El fin de año suele ser una de las mejores temporadas para encontrar ofertas fuertes en smartphones de gama alta, y este 2025 no es la excepción. El Samsung Galaxy Flip7 —uno de los plegables más populares de la marca— acaba de marcar uno de sus precios más bajos del año en Amazon México, ideal si quieres estrenar teléfono antes de Navidad o Año Nuevo.
Este modelo destaca por su diseño compacto, la potencia de Galaxy AI y una cámara que mejora notablemente respecto a generaciones anteriores. Pero antes de entrar en detalles técnicos, vale la pena revisar el precio actual.
Precio y descuento del Samsung Galaxy Flip7 en ofertas decembrinas
Aunque el Black Friday ya pasó, la temporada decembrina mantiene descuentos importantes, y el Samsung Galaxy Flip7 CoralRed de 512GB aparece con una rebaja del 33%, colocándolo en $18,999 MXN, uno de los precios más bajos registrados este año.
También está disponible con hasta 24 meses sin intereses, lo que facilita la compra si prefieres distribuir el gasto.
Si quieres consultar el costo actualizado o ver colores disponibles, da clic aquí para verlo en Amazon México.
Detalles del precio:
- Precio actual: $18,999 MXN
- Descuento aplicado: 33%
- Precio anterior: $27,999 MXN
- Meses sin intereses: Hasta 24 MSI
Qué ofrece el Samsung Galaxy Flip7
Este modelo combina diseño, cámara mejorada y la integración más reciente de Galaxy AI, orientada a productividad y creación de contenido. Entre sus principales características destacan:
Cámara versátil para fotografía y video
- Sensor principal de 50 MP
- Gran angular de 12 MP
- Selfie frontal de 12 MP
- Mejoras de IA para color, detalles y estabilización
- Modo Flex para grabar y tomar fotos sin sostener el teléfono
Para ver más imágenes del modelo, puedes revisar la ficha completa del producto aquí.
Pantalla exterior mejorada
El Flip7 incorpora la pantalla RolledReflex, que permite:
- Revisar notificaciones
- Controlar música
- Tomar selfies con la cámara principal
- Usar widgets sin abrir el teléfono
Durabilidad y diseño compacto
- Chasis de aluminio
- Mayor resistencia en bisagra
- Diseño plegable cómodo para bolsillo o bolsa
Rendimiento y batería para uso diario
El Flip7 no solo destaca por su diseño, sino por su funcionamiento fluido gracias a Galaxy AI y a su optimización interna.
- Batería de 4,000 mAh
- Procesamiento eficiente para multitarea
- Herramientas de IA para productividad y automatización
- 512GB de almacenamiento para fotos, apps y videos
Si quieres ver disponibilidad o más reseñas de compradores, entra aquí para consultar la oferta.
¿Vale la pena comprar el Samsung Galaxy Flip7 en diciembre?
Si buscas un smartphone moderno, compacto y con funciones avanzadas de cámara e IA, el Flip7 ofrece un buen equilibrio entre diseño y potencia. El descuento del 33% lo coloca en un rango de precio difícil de ver en otros momentos del año, y los 24 MSI son un plus para quienes prefieren evitar un pago fuerte de una sola vez.
Si llevas tiempo pensando en dar el salto a un smartphone plegable, esta es una de las mejores oportunidades del año para hacerlo.
