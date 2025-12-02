Más Información

Aprueba pleno del Senado 10 candidaturas a titularidad de FGR; esperan terna de Sheinbaum

En el exilio, México se convirtió en el refugio de Joan Manuel Serrat: "se me abrió cuando se me cerraron las puertas de mi casa"

Rumbo a la FGR; los 10 perfiles que aspiran encabezar la fiscalía

Trump advierte que cualquier país que trafique droga hacia EU "está sujeto a ataques"

“Cayeron dos, nos faltan dos” Chapitos, dice el gobierno de EU tras declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán

Chinos cubren 30% del Centro histórico de CDMX, alerta Canaco; gobierno no combate ilegalidad

Detienen a familia originaria de Honduras por agredir a policías en Pachuca; entre ellos, hay 3 menores

Diputada del PVEM propone prohibir venta de juguetes bélicos como pistolas y bombas en la CDMX

El fin de año suele ser una de las mejores temporadas para encontrar ofertas fuertes en smartphones de gama alta, y este 2025 no es la excepción. El Samsung Galaxy Flip7 —uno de los plegables más populares de la marca— acaba de marcar uno de sus precios más bajos del año en Amazon México, ideal si quieres estrenar teléfono antes de Navidad o Año Nuevo.

Este modelo destaca por su diseño compacto, la potencia de Galaxy AI y una cámara que mejora notablemente respecto a generaciones anteriores. Pero antes de entrar en detalles técnicos, vale la pena revisar el precio actual.

Precio y descuento del Samsung Galaxy Flip7 en ofertas decembrinas

Aunque el Black Friday ya pasó, la temporada decembrina mantiene descuentos importantes, y el aparece con una rebaja del 33%, colocándolo en $18,999 MXN, uno de los precios más bajos registrados este año.

También está disponible con hasta 24 meses sin intereses, lo que facilita la compra si prefieres distribuir el gasto.

Si quieres consultar el costo actualizado o ver colores disponibles,.

Detalles del precio:

  • Precio actual: $18,999 MXN
  • Descuento aplicado: 33%
  • Precio anterior: $27,999 MXN
  • Meses sin intereses: Hasta 24 MSI

Qué ofrece el Samsung Galaxy Flip7

Este modelo combina diseño, cámara mejorada y la integración más reciente de Galaxy AI, orientada a productividad y creación de contenido. Entre sus principales características destacan:

Cámara versátil para fotografía y video

  • Sensor principal de 50 MP
  • Gran angular de 12 MP
  • Selfie frontal de 12 MP
  • Mejoras de IA para color, detalles y estabilización
  • Modo Flex para grabar y tomar fotos sin sostener el teléfono

Para ver más imágenes del modelo, puedes revisar la ficha completa del producto aquí.

Pantalla exterior mejorada

El Flip7 incorpora la pantalla RolledReflex, que permite:

  • Revisar notificaciones
  • Controlar música
  • Tomar selfies con la cámara principal
  • Usar widgets sin abrir el teléfono

Durabilidad y diseño compacto

  • Chasis de aluminio
  • Mayor resistencia en bisagra
  • Diseño plegable cómodo para bolsillo o bolsa

Rendimiento y batería para uso diario

El Flip7 no solo destaca por su diseño, sino por su funcionamiento fluido gracias a Galaxy AI y a su optimización interna.

  • Batería de 4,000 mAh
  • Procesamiento eficiente para multitarea
  • Herramientas de IA para productividad y automatización
  • 512GB de almacenamiento para fotos, apps y videos

Si quieres ver disponibilidad o más reseñas de compradores, .

¿Vale la pena comprar el Samsung Galaxy Flip7 en diciembre?

Si buscas un smartphone moderno, compacto y con funciones avanzadas de cámara e IA, el Flip7 ofrece un buen equilibrio entre diseño y potencia. El descuento del 33% lo coloca en un rango de precio difícil de ver en otros momentos del año, y los 24 MSI son un plus para quienes prefieren evitar un pago fuerte de una sola vez.

Si llevas tiempo pensando en dar el salto a un smartphone plegable, esta es una de las mejores oportunidades del año para hacerlo.

