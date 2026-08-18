Si estás buscando renovar tu televisión sin gastar una fortuna, Sam's Club tiene una oferta que puede ser una excelente oportunidad. La tienda mantiene con descuento una pantalla Samsung UHD de 50 pulgadas, que ahora puedes conseguir por $7,667.39, lo que representa un ahorro superior a 3 mil pesos frente a su precio habitual.

Este modelo resulta atractivo para quienes quieren disfrutar de películas, series, deportes y videojuegos con una pantalla de buen tamaño y buena resolución. Además, al tratarse de un equipo de Samsung, incorpora tecnologías pensadas para mejorar la calidad de imagen y ofrecer una experiencia de entretenimiento más completa en casa.

¿Por qué vale la pena comprar la pantalla Samsung UHD de 50 pulgadas?

Uno de los principales atractivos de esta pantalla es su resolución UHD, que ofrece cuatro veces más píxeles que un televisor Full HD. Esto permite apreciar imágenes con mayor nivel de detalle, algo que se puede aprovechar especialmente al reproducir contenido compatible con esta resolución.

Sus 50 pulgadas también la convierten en una alternativa interesante para colocarla en la sala, recámara o espacio de entretenimiento. El tamaño ofrece una experiencia más inmersiva sin llegar a ocupar el espacio que requieren las pantallas de dimensiones mayores.

Samsung también apuesta por tecnologías de procesamiento de imagen que buscan optimizar colores, contraste y nitidez para que el contenido luzca de mejor manera, incluso cuando la fuente no cuenta originalmente con resolución 4K.

Ideal para películas, series y videojuegos

Además de ser una opción para disfrutar de plataformas de streaming, una pantalla de este tamaño puede convertirse en el centro del entretenimiento familiar.

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Puedes conectarle consolas, reproductores multimedia, dispositivos de streaming u otros equipos mediante sus diferentes opciones de conectividad.