El regreso a clases trae muchas cosas: mochilas nuevas, horarios ajustados… y sí, el clásico misterio del tupper desaparecido. Pero este año puede ser diferente. Estos contenedores con compartimentos y cubiertos incluidos son tan prácticos y bonitos que tus hijos van a querer cuidarlos para seguirlos usando. Aquí te mostramos dos opciones disponibles en Amazon México, pensadas para el ritmo escolar:
- Tienen el tamaño justo para diferentes tipos de lunch
- Están hechas con materiales seguros y fáciles de lavar
- Y tienen un diseño práctico y atractivo que da gusto usar (¡y no perder!)
Una es más compacta, ideal para porciones ligeras, y la otra tiene espacio extra para quienes pasan más tiempo fuera de casa.
Contenedor para lunch de 3 niveles con cubiertos MAGMALIFE
Esta lonchera tipo bento box es perfecta para quienes prefieren que cada alimento esté en su lugar. Los tres compartimentos evitan que se mezclen sabores, y el tamaño es ideal para un lunch completo pero ligero.
Está hecha de plástico sin BPA, lo que la hace segura para uso diario. Se puede meter al microondas (retirando la tapa). Además, incluye cuchara y tenedor del mismo color, para que todo esté listo al salir de casa.
- Colores disponibles: Rosa y verde
- Capacidad: 900 ml
- Incluye: Cuchara y tenedor
- Apta para: Microondas y lavavajillas
- Material: Plástico sin BPA
El diseño es limpio, con bordes suaves que la hacen un poco más resistente a caídas y una tapa que cierra bien para evitar derrames. Es bonita, ligera y cabe bien en cualquier mochila escolar. Una lonchera que van a querer cuidar.
Recipiente grande con 3 compartimientos y cubiertos TGX
Este recipiente para alimentos es una gran opción para quienes llevan porciones más grandes o pasan muchas horas fuera de casa. Tiene tres espacios separados que ayudan a mantener los alimentos organizados, y su cierre hermético evita fugas.
El material es de grado alimenticio, seguro y resistente. Se puede meter al refrigerador y calentar en el microondas sin problema. Viene con cuchara y tenedor guardados en la tapa, así que no habrá problema con que te pierdan los cubiertos de la casa.
- Colores disponibles: Negro con rosa / Negro con azul
- Capacidad: 1500 ml
- Incluye: Cuchara y tenedor integrados
- Apta para: Microondas y refrigerador
- Dimensiones: 59.7 x 43.2 x 17.8 cm
Su diseño además de verse bien es funcional. La tapa transparente permite ver el contenido sin abrirla, y los bordes reforzados ayudan a que dure más. Es una lonchera robusta que tus hijos van a querer llevar todos los días.
Este año, que no desaparezca el tupper
Una lonchera que se usa diario tiene que ser práctica, fácil de lavar, segura para los alimentos y agradable a la vista. Estas dos opciones lo cumplen todo. Son ideales para el ciclo escolar y los más pequeños seguro las van a cuidar porque les gustará usarlas.