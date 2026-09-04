Un cupón Aeromexico es un código o promoción que aplica descuento en vuelos, paquetes o servicios adicionales al reservar en aeromexico.com. Aeromexico opera rutas nacionales e internacionales desde México con hub principal en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Cómo Utilizar un Cupón Aeromexico

Entra a Aeromexico e inicia sesión o crea tu cuenta. Elige un cupón disponible y da clic en "Usar cupón" para copiar el código. Selecciona tu ruta, fecha y clase de servicio. Ingresa el código en el campo de promoción durante el proceso de compra. Verifica que el descuento aparezca en el resumen antes de confirmar. Agrega tus datos de pago y confirma la reserva.

¿El código no aplica? Verifica que la ruta y fecha participen en la promoción y que el método de pago sea el indicado. El código KUESKINUEVO25 requiere pago con Kueski Pay y aplica solo en tarifas participantes.

Cupón Aeromexico con Kueski Pay y Rewards: 25% Menos + Puntos Extra

El cupón Aeromexico KUESKINUEVO25 da 25% de descuento en vuelos seleccionados al pagar con Kueski Pay, vigente hasta el 10 de octubre. Es el mayor descuento con código disponible este mes. En un vuelo internacional de $8,000 a $12,000 MXN, ese porcentaje representa entre $2,000 y $3,000 pesos de ahorro real.

El programa Aeromexico Rewards acumula puntos en cada vuelo que se canjean por boletos, upgrades y servicios. Los puntos no caducan mientras haya actividad en la cuenta cada 24 meses. Para viajeros frecuentes, es el beneficio más valioso del catálogo porque aplica en cada reserva sin límite de uso. Cuando hay puntos extra activos, la publicamos en esta página en cuanto la confirmamos. Disponibilidad sujeta a campaña vigente. Verificado el 4 de septiembre de 2026.

Códigos activos:

KUESKINUEVO25: 25% de descuento pagando con Kueski Pay, vigente hasta el 10 de octubre.Aeromexico Rewards: puntos extra en reservas seleccionadas. Verificado el 4 de septiembre de 2026.

Promoción Aeromexico Venta Azul, Business Class y Rutas con Descuento

Aeromexico tiene promociones recurrentes por ruta y temporada que varían según disponibilidad y campaña activa. Cuando están vigentes, las publicamos en esta página en cuanto las confirmamos.

Venta Azul: hasta 40% menos en vuelos seleccionados. Es la campaña de mayor descuento de Aeromexico y aparece varias veces al año en rutas nacionales e internacionales. Vale activar alertas en aeromexico.com para no perderla.

Aeromexico Vacations: hasta 20% menos en paquetes de vuelo más hotel. Para quienes reservan destino y hospedaje juntos, el paquete suele dar mejor precio que comprar por separado.

Aeromexico Business Class: hasta 15% de descuento en clase ejecutiva en rutas participantes.

El Veredicto de Soraya Villanueva

El código KUESKINUEVO25 con 25% pagando con Kueski Pay es el pick del mes, pero solo hasta el 10 de octubre. En vuelos internacionales de ticket alto, ese porcentaje marca una diferencia real en pesos. Si tienes viaje planeado antes de esa fecha y puedes pagar con Kueski Pay, esta es la prioridad sin duda.

Para quien no usa Kueski Pay, la Venta Azul es la mejor apuesta de Aeromexico a largo plazo. Aparece varias veces al año y el 40% en rutas nacionales supera a cualquier código del catálogo. Mi recomendación: activa las alertas de Rewards antes de cada viaje. Cuando la Venta Azul y los puntos extra de Rewards coinciden, es el mejor momento del año para reservar. Verifico cada promoción directamente en aeromexico.com antes de publicarla aquí.

Preguntas Frecuentes sobre Promociones Aeromexico

¿Cómo usar un cupón de descuento en Aeromexico?

Ingresa el código en el campo de promoción durante la compra en aeromexico.com. Las promociones sin código como la Venta Azul se activan automáticamente al seleccionar la tarifa participante.

¿Por qué no aplica mi cupón Aeromexico?

Verifica que la ruta y fecha participen en la promoción y que el método de pago sea el correcto. KUESKINUEVO25 requiere pago exclusivamente con Kueski Pay.

¿Qué es la Venta Azul de Aeromexico?

Es la campaña de mayor descuento de Aeromexico, con hasta 40% menos en vuelos seleccionados nacionales e internacionales. Aparece varias veces al año por tiempo limitado. Cuando está activa, aparece en el módulo de esta página.

¿Qué es Aeromexico Rewards y cómo funciona?

Es el programa de lealtad de Aeromexico. Acumulas puntos en cada vuelo y los canjeas por boletos, upgrades y servicios adicionales. Los puntos no caducan mientras haya actividad en tu cuenta cada 24 meses.

¿Aeromexico tiene descuento en Business Class?

Sí. Hay hasta 15% de descuento en clase ejecutiva en rutas participantes. La disponibilidad depende de la campaña vigente. Cuando hay una promoción activa, la publicamos en esta página en cuanto la confirmamos.