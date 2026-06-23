Las ofertas más atractivas del Prime Day 2026 no solo están en televisores, laptops o electrodomésticos. Amazon México también sorprendió a los amantes de la tecnología con un importante descuento en el Samsung Galaxy Fold7, uno de los smartphones plegables más avanzados del mercado, que ahora puede adquirirse en tan solo $31,298.00.

Para quienes buscan un dispositivo innovador que combine la experiencia de un teléfono inteligente con la productividad de una tablet, esta promoción representa una de las mejores oportunidades del año para dar el salto a la tecnología plegable de Samsung.

Samsung Galaxy Fold7 con precio especial en Amazon México

El Samsung Galaxy Fold7 destaca por su elegante diseño plegable, que permite disfrutar de una pantalla compacta cuando está cerrado y de una amplia superficie visual al desplegarlo.

Gracias a esta propuesta, los usuarios pueden navegar por internet, revisar documentos, responder correos electrónicos o disfrutar de contenido multimedia con una experiencia mucho más cómoda e inmersiva.

Potencia para las tareas más exigentes

Este dispositivo integra un procesador de última generación diseñado para ofrecer un rendimiento sobresaliente incluso en escenarios de alta demanda.

Ya sea para multitarea, videojuegos, edición de contenido o productividad profesional, el Galaxy Fold7 responde con rapidez y fluidez, permitiendo ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo sin afectar el desempeño.

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Pantalla premium para entretenimiento sin límites

Uno de los mayores atractivos del equipo es su espectacular pantalla interior de gran tamaño, ideal para ver series, películas y videos con colores vibrantes y un alto nivel de detalle.

Además, su tecnología de alta tasa de refresco proporciona desplazamientos suaves y una experiencia visual más agradable en cada interacción.

Fotografía de nivel profesional

Samsung también apostó por un apartado fotográfico avanzado. El Galaxy Fold7 incorpora cámaras de alta resolución respaldadas por inteligencia artificial para capturar imágenes nítidas y videos de gran calidad en diferentes condiciones de iluminación.

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Desde retratos hasta paisajes y fotografías nocturnas, el dispositivo está preparado para obtener resultados sobresalientes.