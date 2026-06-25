Si buscas llevar la experiencia del cine a tu sala, esta oferta de Prime Day 2026 podría convertirse en una de las más atractivas de la temporada.

Amazon México ha puesto en promoción la pantalla LG de 65 pulgadas 4k Smart TV OLED evo AI C5, una Smart TV premium que destaca por su impresionante calidad de imagen, funciones de inteligencia artificial y características avanzadas para gaming.

La promoción permite obtener un ahorro superior a los 20 mil pesos respecto a su precio habitual, convirtiéndola en una oportunidad difícil de ignorar para quienes desean renovar su centro de entretenimiento con tecnología de última generación.

¿Por qué vale la pena comprar la pantalla LG de 65 pulgadas 4k?

Uno de los mayores atractivos de esta pantalla es su panel OLED evo 4K, capaz de ofrecer negros perfectos, contrastes más profundos y colores vibrantes gracias a los píxeles autoluminados.

La LG OLED evo AI C5 también es una excelente opción para los amantes de los videojuegos. Cuenta con una frecuencia de actualización de 120 Hz y compatibilidad con VRR de hasta 144 Hz, además de soporte para NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync y Dolby Vision Gaming, características que ayudan a disfrutar partidas más fluidas y con menor latencia.

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Para quienes disfrutan de películas y series, la pantalla integra tecnologías como Dolby Vision y Dolby Atmos, ofreciendo una experiencia audiovisual más inmersiva. También incluye FILMMAKER MODE, que permite ver el contenido tal y como fue concebido por los creadores.

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Expertos especializados en televisores han colocado a la LG C5 entre las mejores pantallas OLED del mercado por su equilibrio entre calidad de imagen, funciones inteligentes y rendimiento para gaming. Sitios como Tom's Guide y TechRadar la consideran una de las opciones más recomendables de 2026.

Con sus 65 pulgadas, resolución 4K, inteligencia artificial integrada y un descuento de hasta 45%, esta Smart TV se perfila como una de las compras estrella del Prime Day. Si estabas esperando una oferta importante para dar el salto a una pantalla OLED premium, esta podría ser la señal que necesitabas.