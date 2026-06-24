El Prime Day 2026 llegó con ofertas que están causando sensación entre los amantes de los videojuegos, y una de las más llamativas es el descuento aplicado a la Nintendo Switch 2.

La nueva consola de Nintendo puede encontrarse con hasta 32% de descuento, permitiendo a los usuarios ahorrar más de 4 mil pesos durante el evento más importante de compras de Amazon México.

Tras meses de expectativa y una alta demanda desde su lanzamiento, la Nintendo Switch 2 se ha convertido en uno de los dispositivos más buscados del año gracias a sus mejoras de rendimiento, gráficos optimizados y nuevas funciones que elevan la experiencia de juego tanto en modo portátil como conectado al televisor.

¿Por qué vale la pena comprar una Nintendo Switch 2?

La sucesora de la exitosa Nintendo Switch incorpora importantes mejoras que la convierten en una opción ideal para jugadores de todas las edades:

Pantalla de alta definición con colores más vivos y mejor tasa de refresco.

Procesador más potente para ejecutar juegos con mayor fluidez.

Compatibilidad con una amplia biblioteca de títulos de Nintendo.

Mejor autonomía de batería para largas sesiones de juego.

Joy-Con renovados con mayor precisión y comodidad.

Experiencia híbrida para jugar en casa o llevarla a cualquier lugar.

Gracias a estas características, la consola se posiciona como una de las mejores alternativas para quienes buscan entretenimiento portátil sin sacrificar potencia.

Juegos que lucen mejor en Nintendo Switch 2

La nueva consola está diseñada para sacar el máximo provecho de los títulos más populares de Nintendo. Franquicias como:

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