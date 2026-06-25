Las ofertas de Prime Day 2026 están tirando la casa por la ventana en Amazon México, y los entusiastas de la tecnología tienen motivos de sobra para celebrar.

Si estabas esperando el momento perfecto para renovar tu smartphone por un dispositivo de gama alta premium sin pagar una fortuna, la oportunidad de tu vida ha llegado de la mano de Samsung.

Por tiempo limitado, el espectacular Samsung Galaxy S26+ 512GB en su elegante color negro se encuentra con un inédito descuento del 45%. Esto posiciona a uno de los mejores teléfonos Android del año en su precio más bajo registrado en la plataforma, convirtiéndose en la joya de la corona de este evento de compras.

¿Por qué el Samsung Galaxy S26+ es la compra inteligente del año?

El Samsung Galaxy S26+ 512GB no es solo un teléfono hermoso; es una auténtica bestia de rendimiento diseñada para durar muchos años. Al dar el salto a este modelo, te llevas tecnología de punta en cada apartado:

Rendimiento y espacio sin límites: Equipado con el potentísimo procesador Snapdragon 8 Elite y 12GB de memoria RAM, el dispositivo vuela al abrir aplicaciones o disfrutar de juegos exigentes. Además, sus 512GB de almacenamiento interno garantizan que jamás te quedarás sin espacio para tus fotos, videos en 8K o aplicaciones.

Pantalla cinematográfica de última generación: Cuenta con un panel Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas a 120 Hz que ofrece colores increíblemente vivos y un brillo excepcional para exteriores. Ver tus series favoritas o navegar por redes sociales en esta pantalla es una experiencia totalmente inmersiva.

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Inteligencia Artificial de vanguardia (Galaxy AI): Con herramientas integradas como Photo Assist y traducción en tiempo real, puedes editar fotos de manera profesional usando lenguaje natural o transcribir llamadas al instante.

Fotografía profesional y autonomía de sobra: Su cámara principal de 50 MP potenciada por IA captura imágenes perfectas de día o de noche con un ruido mínimo. A esto se le suma una enorme batería de 4900 mAh con carga súper rápida para aguantar tu ritmo diario sin problemas.