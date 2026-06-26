El Prime Day 2026 está entrando en sus últimas horas y miles de ofertas en tecnología, hogar, videojuegos y dispositivos inteligentes están por desaparecer.

Si todavía no has aprovechado los descuentos exclusivos de Amazon México, este es el momento ideal para hacerlo, ya que el evento concluye este 26 de junio y varias promociones podrían agotarse antes de la hora límite.

¿A qué hora finaliza el Prime Day 2026?

Este evento de compras de cuatro días finaliza a las 23:59 (hora de la CDMX) del 26 de junio, por lo que quedan pocas horas para aprovechar las ofertas.

Por lo anterior, conoce 5 productos calidad-precio que no puedes dejar escapar este día.