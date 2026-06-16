La fiesta del futbol sigue, y con ello los encuentros de la Selección Mexicana generan expectativa entre los fanáticos de este deporte.

Por ello, su próximo encuentro, programado para el jueves 16 de junio de 2026 en el complejo deportivo Akron, en Guadalajara, es el momento ideal para portar la playera con orgullo y apoyar a México o incluso a su contrincante, Corea del Sur.

Celebra la fiesta del futbol con las jerseys de las selecciones. Foto: Generada con IA

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¿Dónde comprar la playera de México?

Ya sea en su versión verde o blanca, la playera de México es una forma en que los aficionados pueden sentir la pasión del futbol desde cualquier lugar. Ideal para asistir al partido en el estadio, vivir la emoción en los fan fest, reunirse con amigos o incluso sumarse a la temporada futbolera desde el trabajo, el jersey complementa el espíritu de este torneo.

La venta oficial del jersey está disponible en el sitio de Adidas, con versiones para hombre, mujer y niños, además de opciones en manga larga, manga corta y variantes de local y visitante.

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Además, plataformas como Innovasport cuentan con playeras de Adidas desde $1,999 para el jersey México local 2026, hasta $3,199 en algunas versiones de visita.

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Apoya a la selección con sus jerseys oficiales. Foto: Generada con IA

Por otra parte, en Mercado Libre también están disponibles modelos de la Selección Mexicana con costos similares, como parte de las opciones para fanáticos rumbo a la temporada futbolera.

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¿Dónde comprar la playera de Corea del Sur?

Para quienes tienen el corazón dividido durante el encuentro, o coleccionan las playeras de las selecciones participantes en este torneo internacional, también es posible encontrar en México jerseys oficiales del equipo de Corea del Sur.

Las playeras de esta selección asiática se encuentran disponibles en Nike en modelos para hombre, incluida la versión roja característica de los encuentros como local y la morada para partidos de visitante en su edición 2026.

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En Innovasport también es posible encontrar opciones de Corea del Sur, mientras que Mercado Libre cuenta con variedades de distintas temporadas, incluidas versiones 2026 y 2025, algunas de ellas con envío internacional.

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Jerseys de Corea del Sur. Foto: Generada con IA

Sea cual sea la playera que se porte, lo importante para los fanáticos es disfrutar del espíritu del futbol y apoyar con el alma a sus equipos favoritos.

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