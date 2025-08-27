Si estás pensando en cambiar de celular y ya le echaste el ojo al Samsung Galaxy S25 Ultra, seguramente has comparado modelos, precios y capacidades. Lo curioso es que, al menos por ahora, la versión en color azul de 512GB cuesta menos que la de 256GB, aunque ambos están con descuento y disponibles a meses sin intereses en Amazon México. Suena a error de sistema, pero no lo es.

Y como este tipo de diferencias de precio no se ven a diario, vamos a revisar si hay algún motivo para preferir el modelo más chico o si simplemente conviene aprovechar la oportunidad sin pensarlo tanto.

¿Qué versión del Samsung Galaxy S25 conviene más?

Hoy encontramos en Amazon el Galaxy S25 Ultra de 512GB en $21,999 pesos, con un descuento del 39%. Mientras tanto, la versión de 256GB cuesta $22,999 pesos, con un 30% de descuento y la mitad de espacio. Es decir, el que tiene el doble de almacenamiento cuesta mil pesos menos, además de que ambos tienen 15 meses sin intereses.

Ambos tienen 12 GB de RAM, así que en rendimiento no hay diferencia. Lo único que cambia es el almacenamiento. Y si acostumbras guardar muchas fotos, videos o apps pesadas, ese extra de memoria puede marcar la diferencia.

Aquí están los enlaces por si quieres revisar los precios directamente en Amazon:

¿Y qué más ofrecen?

Los dos modelos comparten las mismas características clave:

Pantalla AMOLED de 6.8 pulgadas con resolución QHD+ y tasa de refresco de 120 Hz

Cámara principal de 200 megapixeles

Procesador Snapdragon 8 Gen 3

Batería de 5,000 mAh con carga rápida e inalámbrica

Incluyen S-Pen

Versión nacional con garantía

En otras palabras, estás comprando exactamente el mismo celular en cuanto a potencia, diseño y funciones. Lo único que cambia es la capacidad de almacenamiento: 256GB contra 512GB.

¿Cuál Samsung te conviene más?

Si estás pensando en cambiar ya tu celalar, el modelo de 512GB es la opción más lógica para cualquier persona. No solo te llevas el doble de espacio para fotos, videos y apps, sino que además cuesta menos.

Salvo que se agote, que con casi 40% de descuento y 15 Meses sin intereses, es una posibilidad real, no hay una razón real para preferir el de 256GB, ya que estarías pagando más por menos almacenamiento.

Aun así, si llegara a cambiar el precio o la disponibilidad, considera lo siguiente:

El Galaxy S25 Ultra de 512GB te conviene si:

Tomas muchas fotos o grabas video con frecuencia

Juegas títulos pesados o usas muchas aplicaciones

No acostumbras respaldar tus archivos en la nube

Prefieres evitarte problemas de espacio más adelante

El de 256GB solo tendría sentido si:

El de 512GB ya no está disponible o subió de precio

Usas servicios como Google Fotos o OneDrive y mantienes tu celular ligero

No grabas en 4K o 8K muy seguido

Con el precio actual, el Galaxy S25 Ultra de 512GB no solo ofrece el doble de almacenamiento, también es mil pesos más barato que el modelo de 256GB. Es una de esas ofertas raras que realmente conviene aprovechar: más espacio, mismo rendimiento y mejor precio.

A menos que se agote o cambie la oferta, no hay una razón real para elegir el modelo de 256GB. Comprar más por menos, es una decisión que se explica sola.

Este artículo usa enlaces de afiliado, si realizas una compra es posible que recibamos una comisión. Los precios y descuentos están sujetos a cambios sin previo aviso.