Hay accesorios que hacen su trabajo y hay accesorios que hacen que la gente te pregunte dónde los compraste. Los Speedo Sunny G cayeron en la segunda categoría. Un video de la influencer ashleyeeubank en Instagram mostrándolos en la playa acumuló más de 191 mil likes, y el comentario que se repite en las reseñas de Amazon es siempre el mismo: se ven increíbles. Estos goggles, o gafas de natación, tienen protección UV 100%, sellado antiempañante y correa elástica de ajuste fácil. Todo eso por menos de 600 pesos, con 3 meses sin intereses en Amazon México.

¿Por qué estos goggles se volvieron virales este verano?

La respuesta corta es que nadie los identifica como goggles a primera vista. El armazón dorado con lentes en tono carmesí o esmeralda se parece más a unos lentes de aviador de diseñador que a un accesorio de alberca.

En las reseñas de Amazon México, compradores que los probaron en natación recreativa en exterior destacan que el sellado funciona bien y que se empañan muy poco, una ventaja real para uso prolongado. En días de mucho sol en alberca, los lentes carmesí reducen el deslumbramiento sin afectar la visibilidad bajo el agua.

Qué incluyen y cómo funcionan

Los Speedo Sunny G son goggles unisex de talla única con armazón de montura completa en silicona. Su diseño retro de lentes redondos grandes los hace ver como lentes de moda, pero tienen especificaciones técnicas concretas: protección ultravioleta 100% para uso en exteriores con sol directo, lentes antiempañantes, correa elástica de ajuste fácil que no deja marcas incómodas alrededor de los ojos, y junturas de silicona cómodas para uso todo el día.

Están disponibles en dos colores en Amazon México: Mariner Gold con lentes en tono carmesí, la versión más viral, y Mariner Silver con lentes esmeralda.

Lo que dicen las reseñas, sin filtros

La mayoría de quienes los compraron en México los recomiendan para natación recreativa, playa y alberca. Quienes los han probado destacan que se adaptan bien a la forma de la cara, no entra el agua y se empañan muy poco. Vale aclararlo desde el principio: son recreativos, no de competencia, y eso es exactamente lo que hay que saber antes de comprarlos.

El único punto práctico que vale mencionar es que, como cualquier lente de sol de montura delicada, estos goggles agradecen un estuche rígido para transportarlos. Guardarlos sueltos en una mochila de playa con bloqueador, llaves y toalla no es la mejor idea. Trátalos como lo que parecen, unos lentes de diseñador, y van a durar mucho más. El modelo no trae estuche de fábrica, así que si planeas llevarlos de viaje, vale la pena conseguir uno aparte.

Precio y dónde comprarlos en Amazon México

Los Speedo Sunny G están disponibles en Amazon México a $525.40 pesos, con opción de pagarlos a $175.13 en 3 meses sin intereses, o en quincenas sin necesidad de tarjeta con Kueski Pay. Si planeas comprarlos para ti y para alguien más, hay un ahorro adicional de $100 pesos al llevar dos en cualquier combinación de colores, lo que los deja en menos de $476 pesos cada uno. El envío es a través de Amazon con 30 días de devolución sin costo.