La llamada Ley Silla ya entró en vigor en México y exige que los patrones proporcionen asientos adecuados para los empleados, permitiendo que puedan alternar entre estar sentados y de pie durante su jornada laboral. Esto busca evitar problemas de salud relacionados con estar de pie por horas o permanecer demasiado tiempo en la misma postura.

Si tienes un negocio, oficina o mostrador, es buen momento para revisar si proporcionas a tus empleados la opción de sentarse y recargarse, pues es requisito que cuenten con respaldo. A continuación te mostramos algunas opciones que puedes conseguir fácilmente en Amazon México.

¿Qué sillas te convienen para cumplir con la Ley Silla?

TOPLIVING Silla de Oficina Tipo Gerencial

Una opción económica y práctica para oficinas y escritorios. Ofrece respaldo de malla fresca, cabecera ajustable y base metálica resistente para largas jornadas de trabajo.

$1,499.00 MXN

Silla Cajera Alta Genérica

Perfecta para mostradores, cajas de cobro y atención de pie. Su altura se regula fácilmente y el aro descansapiés ayuda a relajar las piernas durante turnos largos.

$1,840 MXN

FRNIAMC Sillín Hidráulico Ajustable

Pensada para clínicas, consultorios, estudios de tatuaje o salones de belleza. Su diseño tipo silla de montar corrige la postura y reduce tensión en cuello y espalda. Resiste hasta 450 libras y se ajusta en altura con facilidad.

$3,746 MXN

¿Qué pasa si no cumples con la Ley Silla?

Si tienes empleados, esta ley implica que debes proporcionarles sillas adecuadas con respaldo durante sus horas de trabajo y descansos. Prohibirles sentarse ya está penalizado. Esto no es una formalidad, sino una medida práctica que busca evitar problemas reales, como dolores de espalda, agotamiento extremo o problemas circulatorios. No cumplir podría traerte multas significativas, desde 25,000 hasta 250,000 pesos, e incluso un cierre temporal de tu negocio hasta que cumplas la normativa. Además, no atender esta necesidad puede generar incomodidad y malestar en tu equipo, afectando el ambiente laboral y aumentando la rotación de empleados.

Invertir en sillas adecuadas protege la salud de tu equipo y evita sanciones. Elige la más conveniente según tu negocio y cumple con la Ley Silla sin complicaciones.

