El Mundial más esperado de la historia llega este verano a México, Estados Unidos y Canadá, y si no planeas ir al estadio, hay una sola forma de vivirlo como se merece: con una pantalla enorme, imagen de cine y colores que hagan sentir que estás en la cancha. Si llevas tiempo pensando en cambiar tu pantalla de televisión, este es el momento. Amazon México tiene disponibles algunos de los mejores modelos de 65 pulgadas o más, con meses sin intereses y envío a domicilio. Aquí van las cinco opciones que no te van a decepcionar.

¿Por qué buscar una pantalla de 65 pulgadas o más para el Mundial 2026?

Una pantalla de 65 pulgadas vista desde una distancia de 2 a 2.5 metros, que es la distancia promedio en una sala mexicana, ofrece una experiencia comparable a la de un cine pequeño. La transmisión oficial del Mundial 2026 se hará en 4K HDR en varios mercados, lo que significa que una pantalla premium va a capturar cada detalle: el verde del pasto, la camiseta del portero y hasta la expresión del delantero antes de cobrar el penalti decisivo. Con tecnologías como OLED, QD-OLED y Mini LED disponibles en estos rangos de precio, ya no hace falta conformarse con menos.

Las mejores pantallas de 65 pulgadas en Amazon México para el Mundial 2026

1. LG OLED evo AI C6 65": la favorita equilibrada

LG diseñó esta nueva línea C6 pensando directamente en el Mundial de Fútbol 2026, con mejoras de IA y compatibilidad con Google Gemini y Microsoft Copilot integrados en webOS 26. El modelo C6 de 65 pulgadas alcanza hasta 1,400 nits de brillo en modo FILMMAKER, lo que lo pone a la altura de la LG OLED G3 de generaciones anteriores, a un precio considerablemente más bajo.

Para el Mundial, lo más relevante es su función Sports Portal, que centraliza partidos en vivo, marcadores y calendarios de ligas sin salir de la app, y Sports Alert, que te avisa de goles y resultados de los equipos que selecciones. Tanto el C6 como el G6 cuentan con el procesador Alpha 11 AI Gen 3, webOS 26 y frecuencia de actualización de hasta 165 Hz con compatibilidad G-SYNC y FreeSync Premium.

Lo que debes saber antes de comprar: el modelo de 65 pulgadas usa el panel OLED evo estándar, no el Tandem OLED que tienen las versiones de 77 y 83 pulgadas. Si tu sala tiene mucha luz natural durante el día, considera cortinas o persianas oscuras para aprovechar al máximo los negros perfectos del OLED.

Disponible en Amazon México con opción de meses sin intereses.

2. Samsung QD-OLED S95F 77": la más brillante

La Samsung S95F es considerada una de las mejores pantallas del mercado gracias a su combinación de calidad de imagen de primer nivel, funciones gaming avanzadas y versatilidad general. Su panel QD-OLED combina lo mejor del OLED (negros perfectos, contraste absoluto) con la capa de puntos cuánticos que eleva el brillo y la saturación de color a niveles que ningún OLED convencional puede igualar.

Este modelo cuenta con Samsung Vision AI, procesamiento One UI y es compatible con HDR+ para mayor contraste en escenas de alta luminosidad. Para el fútbol en vivo, esto se traduce en una imagen más nítida en estadios con iluminación artificial intensa, que es exactamente el escenario de los partidos nocturnos del Mundial.

Lo que debes saber: El sonido integrado es Dolby Atmos con seguimiento de objetos integrados Sound Lite que proporcionan audio 3D sin embargo, si buscas una experiencia más completa conviene incluir una sistema de sonido.

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3. TCL 65QM7L QD-MiniLED: la mejor relación calidad-precio

La TCL 65QM7L tiene panel QD-MiniLED 4K con 3,000 nits de brillo, frecuencia de 144 Hz con VRR y sistema de audio Bang and Olufsen de 30W, además de ser compatible con Alexa. Es la pantalla que más sorprende en su rango de precio: ofrece un nivel de brillo que supera a muchos OLED en cuartos iluminados, lo que la hace ideal para ver el Mundial de día sin bajar la persiana.

El sistema operativo es Fire TV de Amazon, lo que garantiza acceso inmediato a Prime Video (que transmitirá partidos seleccionados del Mundial), Netflix, Disney+ y YouTube sin necesidad de dispositivos adicionales. La tecnología Dolby Vision IQ y HDR10+ optimiza automáticamente la imagen según la iluminación del cuarto.

Lo que debes saber: el MiniLED no iguala los negros perfectos del OLED, pero en un cuarto con luz natural durante el día la diferencia prácticamente desaparece. Para el fútbol en vivo y uso mixto de sala, es posiblemente la opción más inteligente del listado.

Disponible en Amazon México con descuentos frecuentes y meses sin intereses con tarjetas participantes.

4. Sony Bravia 8 OLED 65": la experiencia de cine en casa

El Sony Bravia 8 aparece entre los mejores modelos de 65 pulgadas recomendados por los principales laboratorios de análisis de pantallas en 2026. Sony tiene una reputación bien ganada en el procesamiento de imagen: su motor XR Cognitive Processor analiza el contenido escena por escena para ajustar brillo, contraste y color en tiempo real, lo que se traduce en una transmisión deportiva con movimientos más naturales y menos efecto "jabón" que afecta a muchos televisores en modo estándar.

El modelo de 65 pulgadas en Amazon México corre Google TV, ofrece resolución 4K a 120 fps con VRR y modo de baja latencia automática, con ajuste automático optimizado para PS5.

Lo que debes saber: el Bravia 8 tiene un precio más elevado que otras opciones OLED en este listado, pero lo justifica con un nivel de procesamiento de imagen que los aficionados exigentes van a notar desde el primer partido. Si ya tienes PS5 o Xbox Series X, la integración es prácticamente perfecta.

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5. Hisense U7S MiniLED 65": patrocinador oficial del Mundial 2026

Hay algo que ninguna otra pantalla de este listado puede decir: la Hisense U7S es el televisor oficial del FIFA World Cup 2026. Hisense es Patrocinador Oficial de la Copa del Mundo, y este modelo lleva el logo de la competencia en su empaque. Si buscas la pantalla más mundialera de todas, esta es literalmente esa.

Más allá del dato simbólico, la U7S tiene argumentos técnicos sólidos. Su panel Hi-QLED MiniLED Pro con miles de zonas de atenuación local entrega negros profundos sin sacrificar el brillo en escenas de alta luminosidad, resultado difícil de lograr en pantallas de este rango de precio. La frecuencia de refresco es de 165 Hz nativos, el procesador Hi-View AI Engine Pro analiza escenas en tiempo real ajustando tono de piel, profundidad y movimiento, y el sistema de sonido multicanal 2.1.2 proyecta el audio desde ambos lados del televisor para crear una sensación de espacio real. También incluye Capa Anti Reflejos, IMAX Enhanced y Dolby Vision Atmos.

Lo que debes saber: la U7S no iguala los negros absolutos del OLED, pero en una sala con luz natural durante el día, su MiniLED Pro se comporta de forma más consistente que cualquier panel OLED estándar. Para las reuniones con amigos con la sala abierta y luz encendida, es posiblemente la elección más práctica y la más conversacional del listado: alguien va a notar el escudo del Mundial en la caja.

Precio en Amazon México: $21,499 con opción de $1,433.26 a 15 meses sin intereses. Enviado por Amazon con 30 días de devolución sin costo.

¿Cuál elegir según tu situación?

Si tu sala tiene poca luz o ves principalmente de noche, cualquiera de los tres modelos OLED (LG C6, Samsung S95F o Sony Bravia 8) va a ofrecerte la experiencia más impactante. Si recibes a muchos invitados con luz natural encendida, la TCL QM7L o la Hisense U7S tienen una ventaja real en brillo. Y si el presupuesto es el factor determinante, la TCL ofrece el mayor valor por peso invertido.

Lo que sí está claro es que el Mundial 2026 merece una pantalla a su altura. Los partidos de México, los cuartos de final y la gran final son momentos que no se repiten, y una pantalla premium marca la diferencia entre verlos y vivirlos.