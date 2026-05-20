La fiebre por Monster High volvió a sacudir a los coleccionistas y fanáticos del terror con el anuncio de una nueva muñeca inspirada en la película de culto Killer Klowns from Outer Space o “payasos asesinos del espacio exterior".

La edición especial formará parte de la línea “Skullector” de Mattel y estará basada en “Shorty”, uno de los icónicos payasos alienígenas del filme.

Esta muñeca de colección destaca por sus detalles escalofriantes, colores vibrantes y accesorios inspirados en los icónicos payasos alienígenas de la cinta.

Foto: Monster High

Lo mejor es que ya puede conseguirse en preventa a través de Amazon México, donde coleccionistas y fanáticos no han tardado en buscarla antes de que se agote. Aquí te contamos cuánto cuesta y cómo apartarla.

¿Cuánto cuesta la Monster High inspirada en “Killer Klowns"?

El precio de preventa de la “Skullector” de Mattel es de $4,089.90 pesos.

La muñeca incluye una base para poder exhibirla de la mejor manera.