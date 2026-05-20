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La fiebre por Monster High volvió a sacudir a los coleccionistas y fanáticos del terror con el anuncio de una nueva muñeca inspirada en la película de culto Killer Klowns from Outer Space o “payasos asesinos del espacio exterior".
La edición especial formará parte de la línea “Skullector” de Mattel y estará basada en “Shorty”, uno de los icónicos payasos alienígenas del filme.
Esta muñeca de colección destaca por sus detalles escalofriantes, colores vibrantes y accesorios inspirados en los icónicos payasos alienígenas de la cinta.
Lo mejor es que ya puede conseguirse en preventa a través de Amazon México, donde coleccionistas y fanáticos no han tardado en buscarla antes de que se agote. Aquí te contamos cuánto cuesta y cómo apartarla.
¿Cuánto cuesta la Monster High inspirada en “Killer Klowns"?
El precio de preventa de la “Skullector” de Mattel es de $4,089.90 pesos.
La muñeca incluye una base para poder exhibirla de la mejor manera.
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