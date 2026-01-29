El iPhone 15 Pro es uno de los smartphones más potentes y deseados del momento, pero no todos están dispuestos (o pueden) pagar su precio completo. Sin embargo, si estás abierto a la opción de comprar reacondicionado, podrías conseguirlo por poco más de $10,000 MXN. Y no, no es una trampa: te explicamos cómo hacerlo, en qué debes fijarte y qué otras opciones hay según el almacenamiento.

¿Qué es un iPhone reacondicionado y por qué puede valer la pena?

Un dispositivo reacondicionado no es simplemente “usado”. En el caso de Amazon Renewed, cada equipo ha sido revisado, probado y certificado para asegurar que funciona como nuevo. También incluye accesorios compatibles (aunque no siempre los originales), una política clara de devoluciones de 90 días y más de 80% de capacidad de batería garantizada.

Si bien estos dispositivos no vienen con la caja original y pueden presentar pequeños detalles estéticos, a cambio ofrecen un ahorro significativo. Por ejemplo, puedes conseguir un iPhone 15 Pro de 128 GB reacondicionado desde $10,780 MXN.

→ Ver iPhone 15 Pro reacondicionado en Amazon

¿Qué debes revisar antes de comprar un iPhone reacondicionado?

Aunque los reacondicionados representan una buena oportunidad, no todos están en el mismo estado físico. Amazon los clasifica en tres niveles:

Excelente : Sin daños visibles, pantalla intacta, batería con más del 80% de vida útil.

: Sin daños visibles, pantalla intacta, batería con más del 80% de vida útil. Bueno : Ligeros rayones apenas perceptibles, pero pantalla limpia.

: Ligeros rayones apenas perceptibles, pero pantalla limpia. Aceptable: Marcas visibles o pantalla con rayones leves (que no afectan el uso).

La batería nunca será 100% nueva, y aunque sigue siendo funcional, si usas mucho el teléfono, podrías notar menor duración en jornadas intensas. Por eso es importante revisar cuidadosamente la condición al momento de comprar y aprovechar la política de devolución si algo no te convence.

¿Cuánto cuesta un iPhone 15 Pro reacondicionado?

Aquí te mostramos algunas opciones disponibles ahora mismo:

iPhone 15 Pro de 128 GB (Titanio Azul) – $10,780 MXN→ Ver en Amazon

– $10,780 MXN→ Ver en Amazon iPhone 15 Pro de 256 GB – desde $11,527 MXN→ Ver en Amazon

– desde $11,527 MXN→ Ver en Amazon iPhone 15 Pro de 512 GB – desde $12,190 MXN→ Ver en Amazon

– desde $12,190 MXN→ Ver en Amazon iPhone 15 Pro de 1 TB – desde $13,747 MXN→ Ver en Amazon

Todas estas versiones están disponibles con 15 meses sin intereses (por ejemplo: el modelo de 128 GB te cuesta desde $718.67 MXN/mes).

¿Qué pierdes (y qué ganas) al elegir reacondicionado?

Ganas:

Un equipo tope de gama por miles de pesos menos.

Garantía de funcionamiento, soporte de Amazon y posibilidad de devolución.

Mismo rendimiento, misma cámara, mismo diseño.

Podrías perder:

Cargador o accesorios originales (suelen ser genéricos).

Caja original.

El "brillo" de tenerlo completamente nuevo (rasguños menores, batería usada).

Si te interesa el iPhone 15 Pro pero no quieres o puedes gastar más de $20,000, una opción reacondicionada puede ser la manera más realista de tenerlo. Solo asegúrate de revisar la condición del equipo, elegir un vendedor verificado (Amazon Renewed) y comparar modelos con diferentes capacidades para encontrar el que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto.