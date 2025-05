Si estabas esperando el momento justo para renovar tu celular, el Hot Sale 2025 trajo una oferta que vale la pena mirar de cerca: el iPhone 15 de 128 GB reacondicionado se vende en Amazon México por solo $10,197. Para ponerlo en contexto, el mismo modelo nuevo suele costar arriba de $17,000 pesos.

Se trata de la versión en color negro, reacondicionada bajo el programa Amazon Renewed, con garantía incluida, accesorios compatibles y entrega rápida. Aunque no es un equipo nuevo, ofrece las mismas funciones del iPhone 15 original, incluyendo su potente chip A16 Bionic y una cámara principal de 48 MP.

¿Qué incluye este iPhone 15 reacondicionado?

Este modelo fue lanzado por Apple en 2023 y sigue siendo una opción vigente para quienes buscan un celular potente, con buen diseño y una buena cámara sin pagar demasiado.

Características principales:

Pantalla Super Retina XDR de 6.1 pulgadas (OLED, 460 ppi)

de 6.1 pulgadas (OLED, 460 ppi) Procesador A16 Bionic : ideal para apps exigentes y multitarea

: ideal para apps exigentes y multitarea Triple cámara trasera con sensor principal de 48 MP y zoom 2x

con sensor principal de 48 MP y zoom 2x Resistencia IP68 : soporta polvo y agua

: soporta polvo y agua Puerto USB-C : más cómodo que el antiguo Lightning

: más cómodo que el antiguo Lightning Incluye accesorios compatibles (pueden no ser originales)

(pueden no ser originales) Respaldado por Amazon Renewed con 90 días de devolución sin costo

¿Conviene esta oferta del Hot Sale 2025?

Sí, perohay cosas que debes tener en cuenta. El iPhone 15 reacondicionado por $10,197 ofrece un descuento real del 42% frente al precio de uno nuevo, lo cual lo convierte en una opción muy atractiva si buscas un celular de gama alta sin romper el cochinito. Su chip A16 Bionic sigue rindiendo bien incluso dos años después de que saliera a la venta, y su cámara principal de 48 MP es una ventaja clara. La inclusión de USB-C también es un acierto, ya que facilita el uso de cargadores universales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no es un equipo nuevo: aunque viene garantizado por Amazon Renewed, puede mostrar signos estéticos leves de uso. Además, los accesorios incluidos no son originales de Apple, aunque cumplen su función. Y algo importante: este modelo solo funciona con eSIM, por lo que si tu operador aún no ofrece ese servicio, este celular no te servirá.

Si este modelo te convence por sus especificaciones y el ahorro, puede ser una excelente compra durante el Hot Sale 2025. Tienes respaldo de Amazon Renewed, garantía y un rendimiento que sigue siendo de gama alta en 2025. Pero si aún no estás seguro, también puedes explorar otras opciones.

