El regreso a clases siempre viene acompañado de nuevos comienzos, y no solo hablamos de útiles escolares. Estos primeros días también son la ocasión ideal para renovar el calzado y encontrar pares con estilo, cómodos y a buen precio.

Adidas tiene descuentos de hasta el 40% en varios de sus modelos, desde opciones clásicas y versátiles hasta tenis deportivos y propuestas pensadas en los más pequeños. Aquí te mostramos algunos de los pares que más nos gustaron en diseño y precio para que toda la familia pueda estrenar sin gastar de más en este regreso a clases.¡Corre por tus favoritos antes de que se terminen las tallas!

Tenis Adidas ADN Ultradream Kids: Inspirados en el running para los más activos

FOTO: ADIDAS

Inspirados en los icónicos Ultraboost, los Adidas ADN Ultradream Kids traen un diseño moderno pensado para que los niños se muevan con libertad y comodidad. Su exterior de tejido técnico es flexible y transpirable, mientras que la mediasuela Dreamstrike+ aporta amortiguación suave en cada paso.

El refuerzo junto al empeine y el estabilizador de talón dan mayor seguridad, ideal para quienes corren, juegan o simplemente disfrutan de actividades al aire libre. Además, contienen al menos un 20% de materiales reciclados, lo que los hace una alternativa más responsable.

Actualmente tienen un 20% de descuento:

$1,066 precio rebajado

$1,012 para miembros

Ver tenis Adidas ADN Ultradream Kids en la página oficial

Tenis Adidas Hoops 4.0 Kids: Para los primeros años de escuela

FOTO: ADIDAS

Inspirados en los clásicos tenis de básquet, los Adidas Hoops 4.0 Kids están pensados para acompañar a los más pequeños en sus primeros pasos y juegos diarios. Su diseño combina exterior de piel sintética con una punta de gamuza, lo que les da un aspecto de calidad y resistencia.

La suela de caucho proporciona el agarre que necesitan en todo momento, mientras que el sistema de tiras de velcro hace que sean fáciles de poner y quitar, perfectos para niños en etapa preescolar o los primeros años de escuela.

Actualmente tienen un 50% de descuento:

$455 precio rebajado

$432 para miembros

Ver tenis Adidas Hoops 4.0 Kids en la página oficial

Tenis Adidas NY 90: Un básico que combina con todo

FOTO: ADIDAS

Si buscas unos tenis sencillos pero con mucha personalidad, los Adidas NY 90 son una buena opción. Inspirados en un modelo clásico de los 90, destacan por su diseño limpio en color Cloud White / Crystal White, fácil de combinar tanto con looks escolares como con outfits más casuales.

Su exterior está elaborado con piel sintética reciclada, cuentan con forro textil y una plantilla acolchada que aporta comodidad. La suela de caucho resistente permite usarlos durante muchas horas seguidas sin problema.

Actualmente tienen un 40% de descuento:

$943 precio rebajado

$896 para miembros

Ver tenis Adidas NY 90 en la página oficial

Tenis Adidas Kaptir Flow: Comodidad para el día a día

FOTO: ADIDAS

Los Adidas Kaptir Flow son perfectos para quienes buscan un par ligero y cómodo para las jornadas más activas. Su diseño de malla transpirable mantiene el pie fresco, mientras que la amortiguación Bounce y la plantilla Cloudfoam envuelven el pie con suavidad en cada paso. La suela de caucho gruesa completa el look y aporta resistencia.

Un punto a favor es que su exterior está fabricado con al menos 50% de materiales reciclados, lo que los hace una opción más consciente con el medio ambiente.

Actualmente tienen un 30% de descuento:

$1,034 precio rebajado

$983 para miembros

Ver tenis Adidas Kaptir Flow en la página oficial

Estas ofertas de Adidas son una buena oportunidad para estrenar tenis cómodos y duraderos sin gastar de más.

Recuerda que las promociones son por tiempo limitado y las tallas suelen agotarse rápido. Si viste un modelo que te gustó, este es un buen momento para dar el paso antes de que se acaben.

