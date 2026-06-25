La expectativa por el lanzamiento de GTA VI sigue creciendo y ahora los fanáticos tienen una nueva oportunidad para asegurar su copia antes del estreno.

En pleno Prime Day 2026, Amazon México sorprendió al habilitar la preventa del esperado videojuego de Rockstar Games, permitiendo a los jugadores apartarlo con anticipación.

Si eres de los que no quiere quedarse sin uno de los títulos más esperados de la década, te contamos cómo preordenar GTA VI, cuáles son los pasos para hacerlo y qué debes tomar en cuenta antes de realizar tu compra.

¿Cómo preordenar GTA VI en Mercado Libre?

Reservar Grand Theft Auto VI (GTA 6) en Amazon México es un proceso sencillo, pero al tratarse de uno de los lanzamientos más esperados, es muy importante que prestes atención a ciertos detalles para asegurar tu compra de forma segura.

Aquí tienes el paso a paso de cómo hacerlo y qué debes tomar en cuenta: