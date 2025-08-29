Si solo te lavas la cara y te pones crema, ya tienes una base. Pero si sientes que tu piel necesita un poco más, como cuando aparecen manchas, granitos que nunca se fueron del todo o empiezas a notar arrugas, quizá es momento de probar un sérum.

Un sérum es un líquido ligero que se aplica después de lavar la cara y antes de la crema. Algunos hidratan más a fondo, otros ayudan a mejorar el tono o a que la piel se vea más pareja. Es un paso fácil que puede hacer una gran diferencia si eliges el que tu piel necesita.

Ahora mismo hay cinco sérums de La Roche-Posay en descuento en Amazon México. Los descuentos van del 28 % al 52 % y hay opciones para diferentes tipos de piel y momentos: piel grasa con imperfecciones, piel seca, primeras líneas o falta de luminosidad.

En este artículo te contamos para qué sirve cada uno, cómo se usa y cuánto cuesta con descuento. Así puedes ver si alguno encaja contigo sin complicarte.

La Roche​‑Posay Mela B3 Serum Antimanchas

¿Para qué sirve y cómo se usa?

Este suero antimanchas está diseñado para reducir visiblemente las manchas solares, manchas de la edad y marcas posteriores al acné (hiperpigmentación), incluso las más persistentes. Tiene alta tolerancia en pieles sensibles y no es comedogénico (no tapa poros), por lo que puedes usarlo sin miedo si tu piel reacciona fácil. Su textura es ligera, se absorbe rápido y está pensado para usarse tanto en la mañana como en la noche, siempre acompañado de protector solar durante el día.

¿Cómo funciona?

Incorpora Melasyl™ y 10 % de niacinamida, una combinación fuerte contra las manchas: calma, unifica el tono y, según estudios clínicos, logra una reducción del 85 % en manchas.

¿Cuánto cuesta con descuento?

Precio actual: $603.12 con 52 % de descuento

Precio de lista: $1,249.00

La Roche​‑Posay Retinol B3 Serum Anti​‑arrugas

¿Para qué sirve y cómo se usa?

Está pensado para devolver firmeza a la piel, atenuar arrugas profundas, líneas finas y unificar el tono, especialmente si el sol o el paso del tiempo han dejado huella.La textura es aterciopelada, se absorbe rápido y no deja sensación grasa. Se recomienda usarlo por la noche, evitando el contorno de ojos, y siempre con protector solar al día siguiente. Su fórmula es apta para piel sensible gracias al agua termal de La Roche-Posay.

¿Cómo funciona?

Su fórmula combina retinol puro con vitamina B3, una dupla que estimula la regeneración celular, mejora la textura, aporta luminosidad y reduce visiblemente los signos del envejecimiento.

¿Cuánto cuesta con descuento?

Precio actual: $641.62 con 28 % de descuento

Precio de lista: $889.00

La Roche​‑Posay Hyalu B5 Serum Concentrado Anti​‑arrugas rellenador

¿Para qué sirve y cómo se usa?

Este suero está formulado para mejorar el aspecto de la piel con arrugas, pérdida de volumen y elasticidad, así como signos de fatiga o deshidratación.Gracias a su textura tipo aqua-gel, fresca y ligera, se absorbe rápido sin dejar sensación pegajosa.Se aplica después de la limpieza diaria en rostro, cuello y escote, y puede usarse por la mañana y/o por la noche, antes de tu crema hidratante.

¿Cómo funciona?

Hidrata intensamente con ácido hialurónico de alto y bajo peso molecular, lo que ayuda a que la piel luzca más rellena y suave. La vitamina B5 contribuye a calmar y reforzar la barrera cutánea. Importante: No "borra" arrugas , pero su efecto hidratante puede suavizar su apariencia con el uso constante.

¿Cuánto cuesta con descuento?

Precio actual: $709.31 con 32 % de descuento

Precio de lista: $1,050.00

La Roche​‑Posay Pure Vitamin C10 Serum Antioxidante

¿Para qué sirve y cómo se usa?

Este sérum aporta luminosidad, mejora la textura y unifica el tono, además de brindar un aspecto más hidratado y saludable.Es ideal para esos días en que la piel se ve opaca o con líneas finas. Se aplica por la mañana en rostro y cuello, evitando el contorno de ojos, y siempre acompañando la rutina con protector solar.

¿Cómo funciona?

Tiene 10 % de vitamina C pura, junto con ácido salicílico y neurosensina, ingredientes que ayudan a reducir arrugas visibles, iluminar y equilibrar la piel.Su acción antioxidante ayuda a combatir el daño ambiental y promueve una tez más uniforme y vibrante.

¿Cuánto cuesta con descuento?

Precio actual: $721.00 con 42 % de descuento

Precio de lista: $1,250.00

La Roche​‑Posay Effaclar Serum Ultra Concentrado Anti​‑imperfecciones

¿Para qué sirve y cómo se usa?

Este sérum está pensado para piel grasa o con tendencia al acné que necesita equilibrio y renovación. Ayuda a corregir imperfecciones, reducir marcas, minimizar poros visibles y suavizar la textura.Después de limpiar tu rostro, aplica una capa delgada por la noche en rostro y cuello, evitando el contorno de ojos. Si lo usas de día, es indispensable aplicar protector solar.Para potenciar resultados, puede combinarse con otros productos de la línea Effaclar.

¿Cómo funciona?

Contiene un complejo exfoliante con ácido glicólico, ácido salicílico y LHA, que ayuda a renovar la piel y desobstruir poros. La niacinamida y el agua termal calman y ayudan a reducir rojeces o irritaciones leves asociadas al acné.

¿Cuánto cuesta con descuento?

Precio actual: $523.00 con 42 % de descuento

Precio de lista: $895.00

¿Vale la pena usar un sérum si solo usas jabón y crema?

Sí, porque el sérum puede ser justo ese paso intermedio que le faltaba a tu rutina. No necesitas complicarte ni llenar el baño de productos. Con uno que se ajuste a tu piel puedes mejorar la hidratación, suavizar textura, ayudar con manchas o prevenir los signos de la edad.

Lo importante es elegirlo según lo que tu piel necesita en este momento. Hay opciones para piel con granitos, con líneas que empiezan a marcarse o simplemente para darle más luz y vida al rostro.

Todos los sérums de esta lista son ligeros, fáciles de usar y pensados para piel sensible. Si te interesa cuidar más tu piel sin complicarte, aprovechar estos descuentos puede ser una buena forma de empezar.

