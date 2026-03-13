Si estabas esperando una buena oportunidad para comprar un teléfono plegable, Amazon México tiene una oferta interesante en el Samsung Galaxy Z Flip7.

El modelo con 512 GB de almacenamiento en color Blue Shadow aparece con un 37% de descuento, bajando desde su precio de lista de $28,499 pesos hasta $17,999 pesos.

Además, la tienda ofrece hasta 24 meses sin intereses, lo que permite pagar aproximadamente $749.95 pesos mensuales.

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Para un dispositivo de gama alta dentro de la línea de plegables de Samsung, este descuento lo ubica muy por debajo del precio habitual al que suele encontrarse.

Un smartphone plegable pensado para portabilidad

El Samsung Galaxy Z Flip7 pertenece a la línea de teléfonos plegables de Samsung, diseñada para ofrecer un dispositivo compacto que se dobla por la mitad.

A diferencia de los modelos Fold, que se abren como una tablet, el Flip se pliega verticalmente para reducir su tamaño cuando está cerrado, lo que facilita guardarlo en bolsillos pequeños o bolsos.

Este modelo mantiene la idea central de la serie Flip:

diseño compacto

pantalla grande al abrirlo

funciones pensadas para selfies y uso social

Cuando está cerrado mide alrededor de 85.5 mm de alto, lo que lo hace considerablemente más pequeño que un smartphone tradicional.

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Pantalla grande al abrirlo y pantalla externa para usar apps

Uno de los puntos más llamativos del Galaxy Z Flip7 es su sistema de doble pantalla.

Pantalla principal

6.9 pulgadas

Dynamic AMOLED

resolución de 2520 × 1080

tasa de refresco de 120 Hz

Esto permite una experiencia fluida al navegar, ver videos o usar aplicaciones.

Pantalla externa FlexWindow

En la parte exterior incluye una pantalla de 4.1 pulgadas, pensada para realizar varias acciones sin abrir el teléfono.

Con ella es posible responder mensajes, ver notificaciones, controlar música, usar widgets, utilizar la cámara como visor para selfies.

Este tipo de pantalla externa se ha convertido en uno de los elementos más útiles de los teléfonos Flip.

Cámara de 50 MP que también funciona para selfies

El sistema de cámaras incluye:

cámara principal de 50 MP

ultra gran angular de 12 MP

cámara frontal de 10 MP

Una de las ventajas de los teléfonos plegables tipo Flip es que puedes usar las cámaras traseras para selfies, utilizando la pantalla externa como visor.

Esto permite obtener fotos con mayor calidad que las que normalmente se consiguen con una cámara frontal.

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Potencia, almacenamiento y funciones de inteligencia artificial

El Galaxy Z Flip7 integra el procesador Exynos 2500, acompañado por 12 GB de RAM, lo que permite ejecutar aplicaciones, multitarea y juegos con fluidez.

En cuanto al almacenamiento, este modelo incluye 512 GB, una capacidad amplia para guardar fotos, videos, apps y archivos.

También funciona con Android 16 y One UI 8, además de integrar funciones de Galaxy AI, pensadas para mejorar tareas como:

edición de fotos

transcripción de audio

búsqueda inteligente

automatización de acciones dentro del teléfono

Batería optimizada para el uso diario

El dispositivo incorpora una batería de 4,300 mAh, que Samsung describe como la más grande dentro de la línea Flip hasta ahora.

Incluye varias opciones de carga:

25 W por cable

15 W inalámbrica

carga inversa para accesorios compatibles

Esta capacidad está pensada para soportar actividades como streaming, redes sociales y video a lo largo del día.

Un teléfono premium que ahora se encuentra más barato

Cuando se presentó durante el evento Galaxy Unpacked de julio de 2025, el Galaxy Z Flip7 llegó como el sucesor del Flip6 con mejoras en pantalla externa, cámara y rendimiento.

Su precio de lanzamiento rondaba los 1,099 dólares, lo que en México suele traducirse en un rango aproximado entre $23,000 y $28,000 pesos, dependiendo de promociones y capacidad de almacenamiento.

Por eso, verlo actualmente en $17,999 pesos en Amazon México representa una rebaja considerable frente a su precio habitual.

Lo que se espera del Galaxy Z Flip8

Mientras Samsung ya presentó las nuevas versiones de la serie Galaxy S, la siguiente generación de plegables aún no tiene fecha oficial de lanzamiento.

Sin embargo, algunas filtraciones sugieren que el Galaxy Z Flip8 podría presentarse alrededor de julio de 2026.

Entre los rumores más mencionados están:

diseño más delgado y ligero (alrededor de 180 g)

mejoras en la durabilidad de la pantalla

reducción del pliegue interno

posible procesador Exynos 2600

batería similar de 4,300 mAh con mayor eficiencia

Por ahora se trata solo de filtraciones, por lo que las especificaciones finales podrían cambiar.

Una buena oportunidad para probar un teléfono plegable

El Samsung Galaxy Z Flip7 es uno de los smartphones más llamativos dentro del catálogo de Samsung gracias a su diseño compacto y su experiencia diferente frente a los teléfonos tradicionales.

Con pantalla grande al abrirse, cámara de 50 MP y funciones pensadas para redes sociales, se posiciona como una opción interesante para quienes quieren un teléfono premium con un formato distinto.

Y con la oferta actual en Amazon México, donde aparece con 37% de descuento, puede ser un buen momento para considerar este plegable antes de que el precio vuelva a subir o llegue la siguiente generación.