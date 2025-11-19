Más Información
Aunque el Buen Fin ya terminó, Amazon México mantiene una de las ofertas más agresivas en smartwatches: el Apple Watch Series 9, en distintas versiones, con 40% de descuento. Y lo interesante es que no se trata solo del modelo básico: también la versión con GPS + Celular y caja de acero inoxidable está rebajada.
Esto abre la puerta a dos perfiles de usuario muy distintos, dependiendo del uso que le des al reloj, tu estilo y cuánto estés dispuesto a invertir. Aquí te explicamos las diferencias clave para ayudarte a elegir.
Opción 1: Apple Watch Series 9 GPS (aluminio, 45 mm)
- Precio actual: $5,819 MXN (antes $9,699)
- Material: Caja de aluminio, color rosa claro
- Conectividad: Solo GPS
- Correa: Deportiva S/M
- Tamaño: 45 mm
- Lo esencial:
Esta versión es ideal si ya llevas tu iPhone contigo la mayor parte del tiempo, haces ejercicio con regularidad y quieres un reloj bien integrado con tu ecosistema Apple sin pagar extra por conectividad celular.
👉 Ver en Amazon Apple Watch Series 9 GPS
Opción 2: Apple Watch Series 9 GPS + Celular (acero, 41 mm)
- Precio actual: $9,599 MXN (antes $15,999)
- Material: Caja de acero inoxidable, color grafito
- Conectividad: GPS + Celular
- Correa: Deportiva mediano/grande (M/L)
- Tamaño: 41 mm
- Lo esencial:
Esta versión va más allá del uso deportivo. Es para quienes quieren estar conectados sin depender del teléfono, por ejemplo al salir a correr, dejar el celular en casa o incluso en el trabajo si prefieres moverte ligero.
👉 Ver en Amazon Apple Watch Series 9 GPS + Celular
¿Cuál conviene más?
La versión GPS de aluminio ofrece una experiencia completa de Apple Watch para la mayoría de usuarios: salud, ejercicio, notificaciones y estilo casual a un precio mucho más accesible.
Por otro lado, la versión GPS + Celular de acero inoxidable añade independencia del iPhone y un diseño más robusto, pero también un precio que duplica al anterior.
Ambos siguen con 40% de descuento, lo que los hace competitivos si ya tenías pensado invertir en uno. La diferencia está en lo que realmente necesitas (y usas):
- ¿Siempre llevas el iPhone contigo? GPS es suficiente.
- ¿Te interesa dejar el celular en casa y seguir conectado? GPS + Celular tiene más sentido.
