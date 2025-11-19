Aunque el Buen Fin ya terminó, Amazon México mantiene una de las ofertas más agresivas en smartwatches: el Apple Watch Series 9, en distintas versiones, con 40% de descuento. Y lo interesante es que no se trata solo del modelo básico: también la versión con GPS + Celular y caja de acero inoxidable está rebajada.

Esto abre la puerta a dos perfiles de usuario muy distintos, dependiendo del uso que le des al reloj, tu estilo y cuánto estés dispuesto a invertir. Aquí te explicamos las diferencias clave para ayudarte a elegir.

Opción 1: Apple Watch Series 9 GPS (aluminio, 45 mm)

Precio actual: $5,819 MXN (antes $9,699)

$5,819 MXN (antes $9,699) Material: Caja de aluminio, color rosa claro

Caja de aluminio, color rosa claro Conectividad: Solo GPS

Solo GPS Correa: Deportiva S/M

Deportiva S/M Tamaño: 45 mm

45 mm Lo esencial:



Esta versión es ideal si ya llevas tu iPhone contigo la mayor parte del tiempo, haces ejercicio con regularidad y quieres un reloj bien integrado con tu ecosistema Apple sin pagar extra por conectividad celular.

Opción 2: Apple Watch Series 9 GPS + Celular (acero, 41 mm)

Precio actual: $9,599 MXN (antes $15,999)

$9,599 MXN (antes $15,999) Material: Caja de acero inoxidable , color grafito

Caja de , color grafito Conectividad: GPS + Celular

GPS + Celular Correa: Deportiva mediano/grande (M/L)

Deportiva mediano/grande (M/L) Tamaño: 41 mm

41 mm Lo esencial:



Esta versión va más allá del uso deportivo. Es para quienes quieren estar conectados sin depender del teléfono, por ejemplo al salir a correr, dejar el celular en casa o incluso en el trabajo si prefieres moverte ligero.

¿Cuál conviene más?

La versión GPS de aluminio ofrece una experiencia completa de Apple Watch para la mayoría de usuarios: salud, ejercicio, notificaciones y estilo casual a un precio mucho más accesible.

Por otro lado, la versión GPS + Celular de acero inoxidable añade independencia del iPhone y un diseño más robusto, pero también un precio que duplica al anterior.

Ambos siguen con 40% de descuento, lo que los hace competitivos si ya tenías pensado invertir en uno. La diferencia está en lo que realmente necesitas (y usas):