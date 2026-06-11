Con el Mundial 2026 ya en marcha, las ediciones especiales del Echo Dot y el Echo Pop con licencia oficial de la Selección Nacional de México mantienen un descuento del 50 por ciento en Amazon México. Estas bocinas inteligentes con Alexa, con diseño exclusivo en verde y los colores del Tri, son una opción para acompañar los partidos de México con asistente de voz integrado.

Echo Dot edición Selección Nacional: de 1,499 a 749 pesos

El Echo Dot edición Selección Nacional, con su diseño esférico en verde y el escudo oficial de la Selección Mexicana, tiene un precio de 749 pesos frente a los 1,499 pesos de su precio de lista, con la opción de pagarlo en 12 mensualidades sin intereses de 62.41 pesos usando Amazon Access.

También sigue disponible el paquete con balón de fútbol oficial, con 59 por ciento de descuento y un precio de 1,155.99 pesos frente a los 2,999 pesos de lista.

Echo Pop edición Selección Nacional: de 1,199 a 599 pesos

El Echo Pop edición Selección Nacional, disponible en tres acabados de color con el motivo oficial del Tri, tiene un precio de 599 pesos frente a los 1,199 pesos de lista, con pagos en 12 mensualidades sin intereses de 49.91 pesos o mediante Kueski Pay sin tarjeta.

Para ver los partidos de México con estilo

Con el Mundial ya en marcha, estas bocinas son una alternativa para quienes buscan ambientar la casa durante los partidos, recibir recordatorios de los próximos encuentros de México por voz, o simplemente sumar un detalle tricolor a la decoración mientras dura el torneo.

El Echo Dot resulta más adecuado para espacios donde se reúnen varias personas a ver el partido, gracias a su mejor calidad de sonido, mientras que el Echo Pop es ideal para recámaras o espacios individuales.