Un descuento Andrea es un código o beneficio que aplica ahorro en mx.andrea.com al comprar calzado, ropa, lencería y accesorios. Andrea es una tienda de venta por catálogo con tienda en línea, donde el mayor diferencial frente a otras marcas de moda es el descuento progresivo: mientras más compras, más ahorras en el mismo pedido.

Cómo Utilizar un Cupón Andrea en México

Entra a Andrea México e inicia sesión o crea tu cuenta. Elige un cupón disponible y da clic en "Usar cupón" para copiar el código. Agrega tus zapatos, ropa o accesorios favoritos al carrito. En el paso de pago, pega el código en la casilla "Cupón o Descuento". Verifica que el descuento aparezca en el total antes de confirmar. Selecciona método de pago. Hay hasta 12 MSI con tarjetas participantes y envío gratis sin mínimo. Confirma el pedido.

¿El código no aplica? Verifica que los productos participen en la promoción. KUESKINUEVO25 requiere pago con Kueski Pay. El código Registrate aplica solo para cuentas nuevas al completar el registro.

Cupón Andrea Primera Compra y Envío Gratis: 25% con Kueski Pay + 15% al Registrarte

El cupón Andrea primera compra más alto es el 25% con Kueski Pay usando el código KUESKINUEVO25. Es el mayor porcentaje disponible con código este mes y aplica sobre el pedido completo sin tope. Si ya tienes Kueski Pay, es el primer código que activaría antes de cualquier otro.

Para quien prefiere otro método de pago, el código Registrate da 15% de descuento al crear una cuenta nueva en mx.andrea.com. El código llega al correo al completar el registro. El andrea envío gratis aplica en todos los pedidos sin monto mínimo, y hay hasta 12 MSI con tarjetas participantes en compras seleccionadas. Verificado el 7 de septiembre de 2026.

Códigos activos, verificados el 7 de septiembre de 2026:

KUESKINUEVO25: 25% de descuento pagando con Kueski Pay.

25% de descuento pagando con Kueski Pay. Registrate: 15% de descuento al crear cuenta nueva.

15% de descuento al crear cuenta nueva. Envío gratis: sin mínimo en todos los pedidos.

Descuento Progresivo Andrea y Outlet: hasta $650 de Ahorro + 86% en Temporada

Andrea tiene un diferencial que pocas marcas de moda ofrecen: el descuento progresivo. Mientras más alto es el monto de tu carrito, mayor es el ahorro absoluto, llegando hasta $650 MXN de descuento en un solo pedido. Es la mecánica más inteligente del catálogo para quien planea comprar varias prendas o pares de zapatos al mismo tiempo, porque el descuento crece con el ticket.

El outfit de otoño tiene hasta 86% menos en selección de temporada, el porcentaje más alto del catálogo activo este mes. Las botas y botines tienen hasta 70% de descuento, los sneakers hasta 70% y los tenis hasta 70% en el outlet. La lencería tiene hasta 84% menos en selección. En categorías con esos porcentajes, combinar el outlet con el código de primera compra o el descuento progresivo da el mayor ahorro acumulado disponible.

La sección Adidas dentro de Andrea tiene 20% de descuento adicional más MSI y envío gratis incluido, lo que la convierte en una alternativa competitiva frente a comprar directamente en adidas.mx para quien ya está en el sitio. Verificado el 7 de septiembre de 2026.

Ofertas activas, verificadas el 7 de septiembre de 2026:

Outfit otoño: hasta 86% menos en selección de temporada.

hasta 86% menos en selección de temporada. Lencería: hasta 84% de descuento en selección.

hasta 84% de descuento en selección. Botas y Botines: hasta 70% menos.

hasta 70% menos. Sneakers: hasta 70% de descuento.

hasta 70% de descuento. Tenis: hasta 70% menos en modelos participantes.

hasta 70% menos en modelos participantes. Outlet general: hasta 70% de descuento.

hasta 70% de descuento. Descuento progresivo: hasta $650 MXN de ahorro según monto del pedido.

hasta $650 MXN de ahorro según monto del pedido. Sección Home: hasta 50% de descuento.

hasta 50% de descuento. Adidas en Andrea: 20% menos más MSI y envío gratis.

20% menos más MSI y envío gratis. Selección Adidas: envío gratis incluido.

El Veredicto de Soraya Villanueva

Si es tu primera compra en Andrea, KUESKINUEVO25 con 25% pagando con Kueski Pay es el arranque correcto. Sobre botas o tenis que ya tienen 70% de descuento en el outlet, ese 25% adicional es ahorro real que se nota en el precio final. Si no usas Kueski Pay, el código Registrate con 15% es la segunda opción y el envío gratis sin mínimo está incluido de todas formas.

El descuento progresivo es el diferencial que más me llama la atención en Andrea. No lo veo con frecuencia en marcas de moda y hasta $650 MXN de ahorro en un pedido grande es concreto y predecible desde antes de pagar. Si planeas renovar calzado de temporada, conviene armar el carrito completo de una vez y dejar que el descuento progresivo haga el trabajo. Verifico cada código directamente en mx.andrea.com antes de publicarlo aquí.

Preguntas Frecuentes sobre Descuentos Andrea

¿Andrea tiene descuento en la primera compra?

Sí. 25% con Kueski Pay usando el código KUESKINUEVO25, y 15% al registrarte con el código Registrate para cuentas nuevas. Verificado el 7 de septiembre de 2026.

¿Por qué no aplica mi cupón Andrea?

Verifica que los productos participen en la promoción. KUESKINUEVO25 requiere pago con Kueski Pay. El código Registrate aplica solo para cuentas nuevas sin compras previas.

¿Cómo funciona el descuento progresivo de Andrea

?El ahorro aumenta según el monto de tu carrito, llegando hasta $650 MXN de descuento en un pedido. Conviene comprar varias prendas en un mismo pedido para maximizar el beneficio.

¿Andrea tiene envío gratis?

Sí. Envío gratis en todos los pedidos sin monto mínimo. Verificado el 7 de septiembre de 2026.

¿Puedo pagar a meses sin intereses en Andrea?

Sí. Hasta 12 MSI con tarjetas participantes en compras seleccionadas. El plazo disponible aparece en el checkout según la tarjeta elegida.

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